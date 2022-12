Imprese, Giorgio Giorgetti nella giunta nazionale di Confapi

ANCONA – Il Direttivo di Confapi ha nominato su proposta del Presidente Cristian Camisa, la nuova Giunta di Presidenza.

Il Presidente Camisa ha voluto per la prima volta un imprenditore marchigiano, Giorgio Giorgetti, nella squadra che governerà l’associazione a conferma del peso crescente delle territoriali della nostra regione. Giorgetti è un volto storico di Confapi nelle Marche, presidente regionale e presidente onorario di Confapi Industria Ancona che ha guidato per più mandati.

«Ringrazio il presidente Camisa per avermi chiesto di contribuire alla crescita di Confapi a livello nazionale» – ha detto Giorgetti, imprenditore anconetano Ceo di Automa srl.

«Per il sistema di Confapi nella nostra regione è un segnale di conferma della vivacità che in questi anni abbiamo dimostrato grazie alle molte azioni che abbiamo messo in campo per sostenere il comparto industriale, colpito prima dalla crisi economica, poi dalla pandemia e ora dal caro bollette. Non abbiamo mai fatto mancare sui tavoli di confronto regionale – insiste – sulle varie tematiche, la nostra voce libera, talvolta critica, ma sempre propositiva e il confronto franco è stato ben percepito dagli imprenditori che, in controtendenza rispetto ad altre sigle, ci hanno consentito di crescere nelle adesioni tributandoci in numero sempre crescente la propria fiducia».

Questa la composizione della Giunta: Cristian Camisa, Luca Adinolfi, Erasmo Antro, Corrado Alberto, Giorgio Binda, William Beozzo, Giada Bronzino, Alberto Cirelli, Pierluigi Cordua, Gian Piero Cozzo, Delio Dalola, Giorgio Del Piano, Massimo De Salvo, Cristina Di Bari, Mario Di Giorio, Vincenzo Elifani, Giorgio Giorgetti, Raffaele Marrone, Filiberto Martinetto, Dhebora Mirabelli, Francesco Napoli, Mauro Orsini, Luigi Pino, Manfredi Ravetto, Luigi Sabadini, Carlo Salvati, Massimo Tabacchiera, Carlo Valerio, Paolo Vismara, Marco Zecchinel.