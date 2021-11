ANCONA – Unicef e Wella insieme per un progetto finalizzato a sostenere giovani vulnerabili che vivono in condizioni di disagio sociale. Come? Imparando loro un mestiere, quello del parrucchiere e di tutte le sfaccettature che ruotano attorno alla cura dei capelli. Lanciato a livello mondiale nel 2011 il progetto adesso tocca anche Ancona. Partirà oggi infatti un corso, al centro Wella Marche di Torrette, rivolto a dieci giovani e della durata di 15 giorni, con hairstylist partner.

Dopo le edizioni di Brasile, Vietnam e Romania, il programma italiano di Wella Making Waves, offrirà a questi giovani una speranza di vita migliore fornendo gli strumenti basilari per trasformare la passione per la bellezza in una professione, acquisendo conoscenze pratiche e teoriche sull’arte dell’acconciatura.

Una gara di solidarietà che vede protagonista sul territorio Empathy, formatore ufficiale del progetto che offre ai giovani ragazzi under 30 italiani e stranieri, un corso intensivo di hair styling e hair care per aprirsi un futuro nel mondo della bellezza.

«Sarà un’esperienza unica – commenta il team Empathy – essere stati selezionati fra i mentori di questo progetto è un riconoscimento enorme e un grande orgoglio. Con questo progetto Wella ci ha dato modo di diffondere l’amore per la nostra professione, condividendone i segreti con ragazzi in situazioni di vulnerabilità che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di accedere a questo mondo». Il corso durerà 15 giorni e permetterà ai ragazzi di acquisire competenze e mettere a frutto le proprie potenzialità. Una partnership arricchita anche dalla collaborazione con Mygrants, una piattaforma online che offre programmi di education e opportunità lavorative a migranti e rifugiati, che ha supportato nella fase di raccolta delle candidature dei ragazzi.

«Wella Making Waves – afferma Marco Vurro, Direttore Comunicazione Wella Italia, – mette al centro ragazzi tra i 18 e i 30 anni, sia italiani che stranieri, appassionati al settore beauty professionale, con l’intento di arricchire e potenziare le loro competenze, rendendoli autonomi nel percorso professionale che li aspetta. Obiettivo finale, grazie anche al coinvolgimento e all’impegno dei nostri hairstylist formatori più sensibili, è l’introduzione al mondo del lavoro. Una prospettiva concreta per un futuro migliore, un ulteriore passo verso l’inclusione sociale».

«La prima tappa del progetto – spiega Francesco Guarnera, Consulente Tecnico Wella Italia e Responsabile del progetto – sarà Ancona dove, a partire dal 9 novembre, il Training Center Wella di Ancona accoglierà i ragazzi per fare in modo che possano apprendere tutti i trucchi del mestiere. Ad erogare il corso di formazione sarà il Gruppo Empathy».