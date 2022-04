ANCONA- Nell’ambito di specifici servizi, disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa e mirati al contrasto ad ogni forma di illegalità sul territorio, l’Ufficio Immigrazione ha proceduto, negli ultimi 30 giorni, ad organizzare l’accompagnamento, presso i centri di permanenza per il rimpatrio indicati dal Ministero dell’Interno, di alcuni soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, rintracciati ad Ancona e sul territorio della Provincia.

In particolare, i provvedimenti sono stati eseguiti, nell’ambito di una vasta opera di verifica del rispetto della normativa sull’Immigrazione. I destinatari sono stati 5 stranieri di varie nazionalità, tutti con precedenti penali, alcuni dei quali scarcerati dai locali istituti di pena.

Sono state, altresì, eseguite 2 espulsioni giudiziarie con accompagnamento alla frontiera, a carico di altrettanti soggetti albanesi con numerosi precedenti penali, scortati in patria a bordo di aereo da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione.

Il Questore di Ancona, sempre nello stesso periodo, ha inoltre emesso 8 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni a carico di altrettanti stranieri irregolari sul Territorio Nazionale.

Infine, è stato notificato dall’Ufficio Immigrazione un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino comunitario, già noto alle Forze di Polizia.