Il Lions club di Ancona in prima linea per la raccolta alimentare

ANCONA – Lions Club Ancona Host, Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana e Gruppo Gabrielli insieme nella gara di solidarietà della Raccolta Alimentare: in 3 giorni raggiunto e superato l’obiettivo di aiutare 200 famiglie in difficoltà. Anche Giampaoli Dolciaria partecipa al Service donando 100 panettoni

«Raggiunto e superato l’obiettivo dei 200 pacchi di prodotti di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà a causa del covid.

A conclusione del terzo appuntamento di raccolta alimentare organizzato in poche settimane dal Lions Club Ancona Host, questa volta in collaborazione con l’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana presso l’Ipermercato Oasi di Via Giulio Pastore Sassari – Ancona, il risultato è davvero sorprendente!», spiega in una nota l’ente.

Una vera e propria gara di solidarietà quella a cui hanno assistito i soci del Club, volontari della 3 giorni (11- 12 e 13 dicembre), organizzati in turni per presidiare la postazione di raccolta.

«Dopo poche ore dall’inizio dell’evento la chat del Club è diventata incandescente e tanti altri soci sono letteralmente “corsi in soccorso” dei colleghi, sopraffatti da tanta generosità. Subito si è capito che questa raccolta avrebbe fatto la differenza per tante famiglie in stato di bisogno, segnalate dalle parrocchie della città. E subito è scattato l’obiettivo 200».





«Il nostro più sentito ringraziamento va sempre agli anconetani e a chi in questi 3 giorni, recandosi all’Ipermercato Oasi di Ancona per la spesa settimanale, ha trovato il modo di fare del bene al prossimo.

Ringraziamo altresì il Gruppo Gabrielli che, non solo ha permesso al ns Club di affettuare la Raccolta presso i locali dell’Ipermercato di Ancona, ma ha messo a ns disposizione un grosso magazzino adiacente per lo stoccaggio della merce e il confezionamento in loco dei pacchi.

Molti soci del Lions Club Ancona Host, peraltro, sono anche soci dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, a partire dal suo Presidente Pericle Truja, insieme ai soci Emilia Marsigliani, Claudio Ferretti, Massimo Pellegrini, Mirella Baldini, Marzio Merli, Sandra Sacchi e Patrizia Niccolaini.

Ma non finisce qui, a questa storica raccolta alimentare si aggiungerà un’importante donazione da parte dell’Azienda Giampaoli Dolciaria che contribuirà al Service di Raccolta alimentare con 100 panettoni», spiega il Lions.