Il Giro d’Italia arriva ad Ancona e vola verso Rimini

Mascherine in volto e cellulari alla mano per immortalare gli atleti in questa tappa numero undici della gara

ANCONA – Ore 13 circa: il Giro d’Italia ad Ancona, seppur questa volta solamente di transito. Pubblico ordinato e attento anche alle norme anticontagio. Mascherine in volto e cellulari alla mano per immortalare gli atleti in questa tappa numero undici della gara.

Il gruppo è entrato nel territorio di Ancona all’altezza della rotatoria dell’Ikea; da qui la statale fino ad arrivare alla Caffetteria in zona falconarese.

Nella tappa numero undici, dunque, con partenza da Porto Sant’Elpidio e arrivo a Rimini la carovana composta dai ciclisti (e non solo) passa per Ancona, toccando le zone dell’Aspio Terme e lo svincolo di Ancona Nord in direzione Falconara.

(Notizia in aggiornamento)