Il Cus Ancona punta al futuro e conferma Daniele Croitoru

ANCONA- In casa del Cus Ancona è scattata la riconferma di Daniele Croitoru, 19 anni, portiere titolare dell’under 19 da due anni aggregato alla prima squadra. Una riconferma più che meritata per un ragazzo arrivato al Cus Ancona nell’estate del 2017: «Sono contento che la società abbia deciso di puntare sul sottoscritto. In questi anni ho cercato di dare il massimo sia nel settore giovanile che in prima squadra dove mi è stata data la possibilità di allenarmi. Far parte del Cus Ancona è un motivo di orgoglio senza dimenticare che il prossimo anno disputeremo il campionato di serie A2. Per quello che riguarda il sottoscritto sarà fondamentale capire che format verrà dato all’under 19».

A proposito di under 19 come giudica la stagione appena conclusa?

«È stata una stagione piuttosto anomala che ha dovuto fare i conti con il Covid 19. Gli allenamenti per un periodo sono stati sospesi, non tutte le squadre si sono iscritte. Come Cus Ancona ci siamo presentati ai nastri di partenza con una squadra molto giovane e invece dopo le prime due sconfitte siamo riusciti a mettere insieme una serie di vittorie che ci hanno portato a vincere il girone per poi accedere ai sedicesimi di finale dove siamo stati eliminati dall’Eur Massimo calcio a 5».

A proposito di questa sfida nella capitale che idea si è fatto?

«Giocare queste partite ti fa crescere anche se alla fine esci sconfitto dal campo. Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi, più esperta e sopratutto più riposata rispetto al Cus Ancona che è stato penalizzato dal sorteggio giocando fuori casa»

Cosa si aspetta per la prossima stagione?

«Di completare questo percorso di crescita dando il massimo sia in allenamento che in partita in attesa di sapere il format del campionato under 19 dove potrei giocare per un altro anno».