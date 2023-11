Iginio Massari scommette su Ancona. Il maestro pasticciere della tv apre in piazza Kennedy

ANCONA – Iginio Massari, il pasticcere più noto e amato dagli italiani, apre un punto vendita ad Ancona. Il negozio ˊpop-upˊ è aperto da ieri (11 novembre), in piazza Kennedy, alla fine di corso Stamira, a pochi passi dalla Banca d’Italia. Il locale al civico 2 di piazza Kennedy, dove un tempo c’era un negozio di elettronica e più di recente uno store di cialde di caffè, è ora targato ˊIginio Massariˊ.

Iginio Massari (fonte Fb ufficiale)

L’insegna luminosa, ai piedi del rione più vecchio della città, Capodimonte, dona eleganza e luce ad una piazza che, fino ad oggi, era considerata solo di passaggio. Il ˊRe dei dolciˊ ha quindi deciso di scommettere su Ancona, dopo che altri ˊpop-up storeˊ erano stati aperti, nelle Marche, a Pesaro e Civitanova.

Per tutta la vita, l’81enne ha tenuto alta la bandiera italiana nel mondo. E ora sbarca nel cuore di Ancona: un’apertura in sordina, in perfetto stile Massari, che ha saputo rimanere umile nonostante sia uno dei più grandi pasticceri e gastronomi a livello internazionale. Basti pensare che le sue opere vengono tradotte in diverse lingue.

Nel negozio, aperto dal martedì alla domenica (con l’orario 10-14 e 16-20), si potranno trovare macarons, praline, cremini, dragée, torte confezionate, plum cake, mousse, biscotti, tavolette di cioccolato.

E poi gli indiscussi protagonisti del periodo sono i prodotti della gamma natalizia 2023, dove spiccano i richiestissimi lievitati dell’alta pasticceria del bresciano Iginio Massari.

Dal panettone, vero ˊRe dei lievitatiˊ declinato anche nelle versioni senza canditi, senza lattosio, al cioccolato, al cacao e cioccolato senza canditi, al pistacchio e nell’edizione limitata per il 50esimo anniversario, ideato per rendere omaggio a mezzo secolo di ricerca e innovazione del maestro Massari, fino al tradizionale pandoro.

Lo store di Ancona Le creazioni del maestro (Fonte Fb pagina ufficiale)

Il ˊpop upˊ è per sua natura temporaneo, ma resterà sicuramente lì fino a Pasqua. Dall’entourage del maestro, fanno capire che potrebbe anche esserci un prolungamento. Il negozio è stato aperto su iniziativa di Miriam Montemarani, imprenditrice marchigiana di Jesi, già rivenditrice dei prodotti di ˊIginio Massari alta pasticceriaˊ.

Un’apertura in sordina, dicevamo, che però ha reso felici le abitanti di Capodimonte, come Rita Stecconi, una tra le residenti più attive, e Annalisa Trasatti, conosciuta come ˊla sindaca di Capodimonteˊ: «Siamo tutti in fibrillazione, ma non sapevamo nulla», fa Stecconi. «Una piazza considerata fino ad oggi solo di passaggio verrà finalmente resa ancora più bella, sono molto contenta», sottolinea Trasatti, che si sofferma sulla bellezza e sull’importanza della vicina chiesa di Sant’ Agostino.

In tanti si aspettano di vedere e di incontrare il volto noto della tv, che abbiamo visto in Masterchef, ma pure su Rai 1, a ˊDomenica inˊ e su Sky e Cielo.