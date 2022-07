Ancona, mezzo panetto di hashish nascosto in camera: 19enne sanzionata e segnalata alla Prefettura

ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona hanno passato al setaccio i quartieri di Piano, Archi e il centro storico del capoluogo. Negli ultimi due giorni, infatti, sono stati organizzati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti culminati con sanzioni nei confronti di due persone: un 25enne originario del Gambia e una 19enne anconetana.

Nella mattina di giovedì, invece, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno sottoposto a perquisizione domiciliare una ragazza anconetana di 19 anni, già attenzionata dagli operatori a seguito di numerosi servizi di osservazione e pedinamento. Durante la perquisizione la giovane veniva trovata in possesso di mezzo panetto di hashish, corrispondente a circa 35 grammi, che aveva nascosto in uno zaino all’interno della sua camera da letto. La 19enne è stata sanzionata e segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia delle Volanti

Le Volanti nel pomeriggio di mercoledì sono intervenute al parco Pacifico Ricci, in via Pergolesi, dove nei pressi del campo da basket, hanno identificato un 25enne del Gambia che alla vista delle forze dell’ordine, tentava di disfarsi di un involucro in cellophane che aveva in tasca, gettandolo a terra. I poliziotti recuperato l’involucro, hanno scoperto che al suo interno erano nascosti marijuana e tabacco, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Il ragazzo è stato sanzionato.