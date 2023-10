È Halloween anche in via degli Orefici: truccabimbi e Harry Potter ad Ancona – FOTO

Tutte le iniziative per il periodo più pauroso dell'anno, tra streghe, zucche e vampiri. Il Comune scende in campo con un cartellone di eventi nei vari borghi. Tutte le informazioni

ANCONA – Via degli Orefici tra zucche e vampiri. Il vicolo è addobbato a festa per celebrare la notte più paurosa dell’anno. Tantissimi i bambini che si sono riversati tra corso Mazzini e piazza del Plebiscito (per tutti piazza del Papa) per partecipare al truccabimbi.

L’iniziativa, lanciata dagli esercenti della stradina che porta alla parte storica di Ancona, è iniziata alle 17 di ieri (28 ottobre). Bambini e adulti si sono truccati in strada: occhi neri e sguardo arrabbiato, ma solo per scherzo. I cappelli da strega hanno reso orgogliosi i commercianti, subissati dalla tradizionale richiesta: ˊdolcetto o scherzetto?ˊ.

LEGGI PURE: Ancona, rubate le piante di via degli Orefici: i ragazzi del Papa Giovanni ne donano quattro – FOTO – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Negozianti in festa nella parruccheria di Morena I residenti posano insieme

A passeggio per le strade di Ancona, c’erano Barbie e Ken, ma anche bambine truccate da Sirenette. Non poteva mancare la terribile Famiglia Addams, o i mostri più conosciuti del panorama dei cartoon. Occhi e ferite, denti finti e teste paurose solo per qualche ora, tra i locali di ˊCittà del soleˊ, ˊPapierˊ, ˊFantasie di cartaˊ e tanti altri.

Soddisfatti i negozianti, che non perdono occasione per rendere magico il vicolo, addobbato a festa con zucche e fantasmi quasi ovunque. Ad allietare l’atmosfera, persino dei simpatici giochi di cartomanzia, nonché un dinosauro che gira tra i negozi.

LEGGI PURE: Ancona, ecco il secondo murales acchiappa selfie – notizie Ancona – CentroPagina

Ma gli eventi non finiscono qua. Già, perché in settimana si parlerà (anche) di cultura. Appuntamento per domenica prossima (5 novembre, alle 18) con la presentazione del libro ˊJacopa dei Settesoliˊ, dell’apprezzatissima Lucia Tancredi.

L’autrice presenterà il volume da Secondo piano, in via Orefici 14/A. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria (info@secondopiano.org o 3294251291). Come se non bastasse, il 18 novembre si ballerà con la musica anni ’70, ’80 e ‘90. I vinili e i dj – chiamati dalla parrucchiera Morena Iobbi – spareranno note a tutto volume tra le 17 e le 19.30 nel centro del capoluogo.

LEGGI PURE: Otto mesi di Cemak. Ecco dove si trova il murales strappa scatti di Ancona – CentroPagina

Raffaella Chiucconi (di ˊCittà del soleˊ) abbellisce il vicolo

Intanto, anche l’Amministrazione si è mossa per organizzare eventi a tema. Il 31 ottobre, ad esempio, la piazzetta del borgo di Varano si trasformerà in un palcoscenico per la festa più spaventosa dell’anno con l’appuntamento ˊHalloween nel borgoˊ.

A Varano, si inizia dalle 16.30 con i bambini che gireranno per le vie del paese dicendo dolcetto o scherzetto,

per poi continuare con uno spettacolo di teatro, danza e giocoleria. Alle 18.30, l’incontro con i personaggi della celebre saga di Harry Potter. E ad allietare il pomeriggio non mancheranno caldarroste, vin brulé, zucchero filato, croccante e molto altro ancora.

LEGGI PURE: Ancona, protesta dal Poggio: «Sindaco, dove sei? Qui buche, incroci pericolosi e panchine divelte» – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per chi volesse, è previsto un servizio bus navetta (altrettanto gratuito) dalle ore 16:00 con partenza dal parcheggio dello stadio del Conero fino alla piazzetta di Varano. Tutti gli orari a questo LINK

A Montesicuro, la terza edizione della ˊFesta di Halloweenˊ, patrocinata dal Comune dorico. Tutto avrà inizio alle 18.00, con un aperitivo a tema di benvenuto al bar del borgo, dove si potrà trovare ˊLa Bara originale dal film Draculaˊ di Francis Ford Coppola. Le vie del paese saranno animate da spaventapasseri, streghe, vicoli allestiti a tema, tutto rigorosamente realizzato artigianalmente.

Morena Iobbi, parrucchiera Il murale di Cemak

LEGGI PURE: Ancona, a Gallignano residenti inferociti: «Sindaco, ti abbiamo votato ma sei sparito» – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Halloween a Montesicuro prende ispirazione dal Messico ˊEl Dia de los Muertosˊ una celebrazione dedicata ai defunti che ha un forte significato spirituale. Questa celebrazione ha profonde radici culturali e religiose, combina l’influenza indigena messicana con elementi cattolici, creando un’esperienza unica e significativa. Si narra che in questo giorno i nostri cari omaggiandoli con fiori, colori e dolci tornino per farci visita. Le sorprese animate saranno curate a titolo di volontariato dagli artisti dell’associazione ˊLa Luna Dance Centerˊ.