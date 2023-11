Halloween, le Marche celebrano la festa più spaventosa dell’anno: feste e appuntamenti

MARCHE – Torna Halloween domani, 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno, e tanti comuni marchigiani sono pronti con feste ed eventi adatti a grandi e bambini.

Le feste in provincia di Ancona

A Corinaldo c’è la tanto attesa Festa delle streghe, che quest’anno è giunta alla sua 23esima edizione con spettacoli, musica e intrattenimento. A Osimo in piazza del Comune arriva il professor Frankostuffen dalle 16 con il suo show e zucchero filato e caramelle per tutti mentre alle grotte sono stati organizzati due tour pomeridiani con Harry Potter tutti mascherati. A Numana “Storie mostruose” in biblioteca dalle 17 e a seguire visita guidata all’antiquarium, a Camerano spazio al concerto cartoon cover band Jeeg robot e spettacolo itinerante con artisti di strada dalle 16 a piazza Roma. A Sirolo stasera (30) magic show a teatro aspettando Halloween dalle 17 con il mago Baldo.

A Loreto invece c’è Holy win alle 21, veglia di preghiera presieduta dall’arcivescovo monsignor Fabio Dal Cin. Al termine l’attore Pietro Sarubbi offrirà un monologo sulla vita di San Pietro dal titolo “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro” e poi tutti i giovani sono invitati a fermarsi per un momento di dialogo e festa. A Varano, invece, uno spaventoso pomeriggio, dove mistero e magia si incrociano nelle fantastiche esibizioni di strada con lo spettacolo Athanor, con giocolieri e mangiafuoco, dalle 18 alle 19.30. A Morro d’Alba, per finire, alle 15 alle 18.30 si terrà Halloween al Museo e nel Borgo, una grande caccia alle zucche, risoluzione di indovinelli ed enigmi per le vie del paese e all’interno dei sotterranei che ospitano il Museo Utensilia.

Gli eventi nel Pesarese

Fossombrone poi si trasforma nello spaventoso paese di Halloween. Dalle 16, infatti, a cura di Elisabetta Romiti, si terrà il “Raccontastorie di Halloween”, con ritrovo in piazza Mazzini, al quale seguirà poi una caccia al tesoro. Gradara anche il primo novembre si trasforma in un borgo “da brividi” con itinerari animati e tante attività pensate per adulti e bambini tra conferme e novità. Creature fantastiche, visite teatrali e spaventi sono solo alcune delle attività che verranno proposte dal borgo medievale e lo spettacolo “Disney horror Show”.

A Cantiano c’è il “Cantihalloween” con una parata, alle 17, dove tanti mostri buoni lanceranno i dolciumi ai piccoli curiosi. Dalle 15 al parco delle Rimembranze, la decorazione delle zucche, con giochi spaventosamente divertenti e, per concludere, alle 18, il grande show dei Rapaci a cura dell’associazione “Le ali della Terra” in piazza Luceoli.

Maceratese, gli appuntamenti per Halloween

A Civitanova Marche un “Happy Halloween” con dolcetto o scherzetto per le vie del centro dalle 15.30, con ritrovo in piazza XXV luglio, animazione con truccabimbi e dalle 22, all’ex Liceo Classico, in via Sant’Agostino, l’Halloween party, con dj set e drink da paura. Ovviamente, è obbligatoria la maschera. Serata di paura anche a Cingoli, dove si terrà la classica raccolta dei dolciumi per le vie del centro storico, con negozi aperti e locali che offrono menù ed aperitivi a tema Halloween.

A Monte Urano tante attrazioni e percorsi horror, come la Escape Room “Horror Legend” o la realtà virtuale zombie. Alle 22 dj set Federico Gallo ed Edoardo Craia. A Porto San Giorgio, invece, si terrà il “Castelloween”, pieno di sorprese e divertimenti: dalle 16.30, in piazza del Teatro, lo spettacolo di magia del mago Cristian Pensieri, laboratori, giochi alla ludoteca comunale, truccabimbi e letture.

Gli eventi in provincia di Ascoli Piceno

“Ulla Festival” trasformerà piazza del Popolo ad Ascoli Piceno in una mega discoteca a cielo aperto. Dalle 21.30 protagonisti della festa saranno anche gli alieni, visto che la scenografia sarà basata proprio sulla presenza degli extraterrestri. L’evento prenderà il via alle 19 con l’esibizione di alcuni dj locali poi, alle 21.30, inizierà lo show vero e proprio. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria.

A Folignano dalle 16, al Villa Pigna, aspetta un Halloween ricco di dolci, scherzi e paura. Tante attività per tutte le età, dal trucca bimbi alla scoperta di nuove fobie e terrori: maghi, attori, trampoli, sputafuoco, animazione, zucche, ristorazione e dj set.