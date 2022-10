ANCONA- La settimana dal 30 ottobre al 6 novembre si apre nelle Marche con numerose iniziative dedicate ad Halloween. Ma non solo perché protagonista indiscussa del prossimo weekend è la mela rosa dei Sibillini, il gustoso frutto tipico della nostra regione. Gabicce (PU) festeggia Halloween con due giornate ricche di iniziative per bambini e famiglie. Questo pomeriggio (domenica 30 ottobre) dalle 15 i più piccoli potranno portare in Piazza Matteotti la propria zucca intagliata o decorata e lasciarla fino a domani, quando sarà premiata la zucca più originale e la maschera più paurosa (31 ottobre ore 18). Lunedì, sempre in Piazza Matteotti a partire dalle 15, ci saranno laboratori di Halloween per creare oggetti spaventosi (età consigliata 3-9 anni); alle 16 via alla festosa Halloween Parade e alla misteriosa caccia al tesoro. E poi animazione e baby dance, infine le premiazioni.

È ispirata ai film horror la serata Halloween “Silent Hill” organizzata a Falerone (FM) il 31 ottobre. A partire dalle 22:30 nel centro storico l’illuminazione pubblica sarà oscurata e durante il percorso i visitatori incontreranno zombie, vampiri, mostri di ogni genere, ma soprattutto i protagonisti di celebri film horror come The Ring, Halloween, Silent Hill, It e molti altri. Ci sarà anche una caccia al tesoro sulle tracce della ‘Lancia di Longino’ e in piazza i successi musicali dei film più spaventosi del grande schermo. Per festeggiare Halloween, a Fabriano (AN) la Pinacoteca Molajoli organizza per questo pomeriggio (domenica 30 ottobre) dalle ore 16, una visita guidata al buio dedicata ai bambini coraggiosi. I piccoli saranno accompagnati alla scoperta di personaggi, dettagli misteriosi ed oscuri che si celano all’interno delle opere esposte nella collezione storica della Pinacoteca in un percorso davvero avventuroso! La visita guidata ha un costo di 4,00 € a bambino ed ognuno dovrà portare la propria torcia. La prenotazione è obbligatoria.

Sempre a Fabriano, domenica 6 novembre al Teatro Gentile alle ore 17 va in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo di Dodi Battaglia “Nelle mie corde” durante il quale l’artista racconterà e canterà i Pooh. Anteprima anche a Senigallia (AN) dello spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva”, un mix di musica, racconti, imitazioni e parodie. L’attore salirà sul palco del Teatro La Fenice l’1, il 3 e il 4 novembre alle ore 21.

A Montedinove (AP) da non perdere questo pomeriggio (30 ottobre) l’evento “Sibillini in rosa”, il festival della mela rosa dei Monti Sibillini. Alle ore 16 in Piazza Cino del Duca spettacolo di sbandieratori e musici della Quintana di Ascoli Piceno; alle ore 17 show cooking con ovviamente protagonista la mela rosa e poi, stand gastronomici, mercatini e artisti di strada. Con l’occasione apertura straordinaria del Museo Sistini di Montedinove. Anche a Monte San Martino (MC) il tipico frutto marchigiano è il protagonista di “Saperi e Sapori della Mela Rosa” in programma il prossimo weekend. Il 5 e il 6 novembre ci saranno mercatino con prodotti tipici, stand gastronomici e artisti di strada. Sabato è in programma anche il festival storie e il percorso museale, mentre domenica è previsto un seminario sulla Mela Rosa e una camminata alla scoperta di questo importante frutto.

Rimanendo in provincia di Macerata, a Castelsantangelo sul Nera, il 30 ottobre e il 1 novembre, a partire dalle ore 15, va in scena la 40esima Sagra del Marrone dove sarà possibile gustare marroni arrostiti accompagnati dal vino Rosso Piceno. Il 5, il 6, il 12 e il 13 novembre ad Amandola (FM) appuntamento con al 25esima edizione di Diamanti a tavola, il Festival del Tartufo Bianco Pregiato e dei Prodotti Tipici dei Monti Sibillini. Oltre agli stand per le degustazioni ci saranno numerose attività, come escursioni alla ricerca del tartufo, convegni, mostre e laboratori per bambini. Per le vie della città spazio a spettacoli folkloristici e agli artisti di strada. In un’atmosfera medievale, sabato 5 e domenica 6 novembre, il Paese Alto di Cupra Marittima (AP) ospita Castagne al Borgo con stand, degustazione di olio e vino e spettacoli.

Il 6 e il 13 novembre Cartoceto (PU) festeggia 45 anni di storia della sua Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva che dal 2014 è legata a doppio filo alla kermesse “Cartoceto Dop, il Festival”. Il paese ospiterà un percorso articolato tra enogastronomia d’eccellenza, arte, storia, tradizioni, natura spettacoli e grande musica. Non mancheranno quindi il mercato dei produttori in Piazza Garibaldi, percorsi verdi a piedi e in biciletta tra le colline olivetate, videomapping per rivivere la storia del soprano renata Tebaldi, musica a teatro tra jazz, soul e R&B con Danilo Rea, Luciano Biondini e Serena Brancale. E ancora, animazione, concerti e spettacoli.