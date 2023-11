Hackerato il profilo dell’assessore regionale alla sanità Saltamartini: «Non fate bonifici, è già successo»

ANCONA – Hackerato il profilo Facebook dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. A darne notizia, è proprio lui, tre ore fa, con un post su Facebook: «Mi hanno hackerato il profilo Facebook – scrive lui – o hanno aperto un falso profilo. Non fornite informazioni finanziarie o sui vostri risparmi».

L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini

Una vicenda analoga, per l’attuale numero uno alla sanità di palazzo Raffaello, era accaduta qualche anno fa. Mi hanno hackerato il profilo – ribadisce – Vi chiedo la cortesia di non fornire informazioni sui vostri risparmi o sui vostri investimenti».

«Soprattutto – fa sapere – non accogliete la richiesta di versamenti su conti correnti per mio conto. È già accaduto, qualche anno fa, che due miei amici avessero versato mille euro ciascuno, su un conto corrente estero, sulla base di una mia (falsa) richiesta per aver smarrito portafogli e documenti in un fantasioso viaggio nel nord Africa».

«Per cortesia – conclude lui – non facciamoci truffare da questi delinquenti, poiché ogni ero può finanziare tratta di essere umani, armi e droga».