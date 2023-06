Guida in stato di ebbrezza, 51enne denunciato ad Ancona

Per l'uomo un tasso alcolemico oltre 4 volte il consentito dalle norme. Nel corso della stessa notte, rintracciato anche un 31enne rumeno che non aveva rispettato il foglio di via obbligatorio dal capoluogo dorico

ANCONA – Nel corso della notte personale della Squadra Volante in Via Marconi procedeva al controllo di un veicolo che procedeva con andatura sospetta.

Il conducente, un uomo italiano di 51 anni, alla richiesta dei documenti di identificazione, emanava forte alito vinoso e presentava linguaggio sconnesso, difficoltà espressiva nonché nei movimenti.

Pertanto, l’uomo veniva sottoposto ad accertamenti urgenti sulla persona finalizzati a verificare l’eventuale tasso alcolemico.

La prima misurazione dava esito positivo con un tasso alcolemico pari a 2,27 g/L. Anche la seconda misurazione dava esito positivo con un tasso alcolemico pari a 2,32 g/L.

L’uomo veniva denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Inoltre, al predetto veniva ritira la patente di guida per l’inoltro alla Prefettura, mentre l’auto veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

Sempre nel corso della notte, durante i controlli della Squadra Volante, in Corso Matteotti veniva rintracciato un cittadino rumeno di 31 anni, con a carico Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ancona emesso dal Sig. Questore. Pertanto, il predetto veniva denunciato per la violazione del predetto provvedimento.