Guerra Israele Iran, il mercato dei viaggi rallenta. Confindustria: «C’è paura. Medio Oriente fermo, Usa in calo»

La guerra tra Israele e Iran rischia di paralizzare il mercato dei viaggi verso l’estero. «Stiamo vedendo tra i turisti paura e incertezza – spiega Ludovico Scortichini, coordinatore del tavolo tecnico Turismo Confindustria Marche – un timore che non riguarda solo l’area coinvolta nel conflitto, ma più in generale il timore di partire. Le notizie legate al rischio nucleare e di un botta e risposta tra superpotenze come Usa, Cina e Russia», non alimenta certamente il desiderio di partire e di prendere un volo.

L’operatore spiega che si sta assistendo ad una fase di attesa tra i turisti per quanto riguarda conferme e prenotazioni e intanto si registra una flessione: «In questa fase riceviamo richieste di preventivi come se fossimo in bassa stagione, in ottobre, – spiega – stimiamo per ora un calo tra il 15 e il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». La situazione di tensione geopolitica è arrivata come una nuova mannaia sul settore viaggi: «Con il rasserenamento e lo scambio di ostaggi tra Israele e Hamas sembrava esserci una riapertura delle destinazioni in Medio Oriente, ma ora queste mete si sono nuovamente bloccate per il rischio d’un allargamento del conflitto. Fra queste ci sono la Terra Santa, il Libano, l’Iraq e l’Iran, la Giordania».

In calo anche il turismo verso gli Stati Uniti: «Secondo un’indagine condotta da alcuni vettori aerei – prosegue – il calo verso questa meta è stimato intorno al 27-28% dall’Europa. Una situazione causata dai controlli più severi sui confini, e da una serie di messaggi negativi e contrastanti del presidente Trump, che causano incertezza e una disaffezione verso una destinazione che era sempre stata considerata sicura». Mentre i turisti rinunciano a partire o ci pensano bene prima, «i viaggiatori che hanno un approccio più easy ai viaggi, non rinunciano a partire, al massimo posticipano la data».

Tra i primi effetti legati al conflitto Israele Iran c’è il calo dei prezzi legato ai voli e agli hotel verso le destinazioni del Medio Oriente, ma anche versi gli Stati Uniti. «I viaggiatori approfittano delle offerte per partire». Se i conflitti e l’incertezza legata alle politiche di Trump proseguiranno, spiega Scortichini «ci aspettiamo un grosso calo delle partenze verso il Medio Oriente e verso gli Usa dove probabilmente salteranno gli appuntamenti clou come Halloween, il ponte dell’Immacolata e la settimana bianca ad Aspen». Secondo l’operatore «con una situazione geopolitica di questo tipo è prevedibile che le potenze economiche finiscano per esercitare delle pressioni sui governi per porre fine ai conflitti, le cui conseguenze peseranno non solo sulle famiglie, ma anche sulle imprese, e su tutto l’Occidente».