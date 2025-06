Crisi Israele-Iran, carburanti alle stelle: famiglie e imprese sotto pressione

Il conflitto tra Israele e Iran, con l’intervento degli Usa, ha subito avuto un impatto negativo sul prezzo dei carburanti e del gas, che ha ripreso la sua corsa in salita. Gli aumenti maggiori per quanto riguarda il prezzo della benzina si registrano in autostrada dove in modalità servito il carburante è già salito a 2,3 euro al litro in molti impianti. Rincari riguardano anche il self dove la benzina verde, sempre in autostrada, sfiora i 2 euro al litro.

A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). «Le variazioni dei prezzi – spiega l’economista dell’Univpm Mauro Gallegati – sono legate alle tensioni geopolitiche e alla recrudescenza della crisi in Medio Oriente». In questi giorni l’allarme per i rincari del carburante è stato lanciato anche dal Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit. A causare i timori su una possibile ulteriore fiammata dei prezzi dei carburanti è la minaccia, ventilata dall’Iran, di una chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita il 20% circa del gas e del petrolio per il fabbisogno mondiale.

«Lo scenario di incertezza aumenta il rischio di una ulteriore crescita dei prezzi degli energetici con conseguenze per le famiglie, ma anche per le imprese che diventano meno competitive – spiega l’economista – questo oltretutto scoraggia gli investimenti e mette a rischio i posti di lavoro». Con l’impennata del costo dei carburanti e del gas ritorna lo spauracchio di una nuova crescita dell’inflazione.

Secondo il professor Gallegati mentre la risalita dei carburanti inizia a pesare su trasporti e logistica, «effetti economici negativi potrebbero interessare anche le imprese gasivore, specie il settore estrattivo, la produzione, lavorazione e conservazione di alimenti, abbigliamento e calzature, ma anche settori come legno, carta, apparecchiature elettriche ed elettroniche».

Un nuovo rialzo dei costi dell’elettricità andrebbe ad impattare direttamente anche sulle tasche delle famiglie, facendo calare la domanda, ma anche sulle imprese più energivore come quelle della metallurgia. «Effetti negativi potrebbero interessare anche la filiera dell’alimentare – conclude – le attività ricettive, come gli hotel, la ristorazione e le attività commerciali».