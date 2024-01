Guarisce dal linfoma e torna a vincere: il 17enne Zazzarini conquista il bronzo dopo il trapianto

ANCONA – Guarito da un tumore al sangue per cui i medici non avevano speranze, il pattinatore Filippo Zazzarini torna in pista e vince. Medaglia di bronzo per il giovane anconetano, che vive da tempo a Senigallia, con la famiglia. Il 17enne è salito sul podio insieme alla sorella, Camilla.

Il weekend della Befana, oltre che la calza piena di dolcetti, in casa Zazzarini ha portato ben tre medaglie federali. I fratelli Filippo e Camilla Zazzarini, infatti, ai Campionati Italiani Junior Sprint – Mass Start su ghiaccio non smettono di regalare emozioni.

Filippo Zazzarini

E così Filippo – che lo scorso 5 settembre aveva raccontato al nostro giornale il suo calvario (clicca qui) – inizia l’anno con una medaglia di bronzo, la terza per la precisione, nella Mass Start, una specialità che regala sempre emozioni su ghiaccio, nella splendida Arena Ritter, Collalbo. Questa medaglia ha un grande valore ed è un’ulteriore conferma della sua determinazione, dato che da oltre un mese si sta allenando su ghiaccio praticamente da solo. E nonostante il trapianto di midollo subito nel 2019, le sue prestazioni grazie a sacrificio e passione, stanno migliorando sempre di più.

Un modo, questo, per dare speranza a chi ancora sta lottando. Perché anche dopo una malattia devastante come la sua (a 11 anni gli era stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin a grandi cellule alk-positivo, clicca qui) si può tornare a vivere una vita normale e si può continuare ad inseguire i propri sogni.

Terzo posto anche per Camilla Zazzarini

Camilla, invece, si riconferma campionessa italiana nelle due specialità sprint e Mass Start, salendo a quota 13 titoli italiani su ghiaccio. Niente male per una atleta che fa ghiaccio in Trentino ma che vive a Senigallia. L’anno è appena iniziato e le soddisfazioni continuano ad arrivare nonostante – va detto – le non poche difficoltà dovute alla distanza dai campi di allenamento e dai luoghi di disputa delle gare.

Filippo e Camilla sono tesserati con la società Noale Ice. Su rotelle, Camilla è con la Skyroller Macerata e Filippo con Nuova Rinascita Pattinaggio Ravenna. Un pensiero e un ringraziamento, dallo staff dei fratelli Zazzarini, va ai sostenitori di Filippo, Associazione Grazie Gesù e Progetto Gaia onlus.