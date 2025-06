Guardia di Finanza nelle Marche: scoperti in un anno 324 evasori fiscali totali

ANCONA – Oltre 26mila interventi e 2.900 indagini contro i reati economico-finanziari. È il bilancio operativo presentato dalla Guardia di Finanza delle Marche durante la conferenza che ha preceduto la celebrazione del 251esimo anniversario del Corpo in piazza del Plebiscito ad Ancona. I dati sono stati presentati stamattina 24 giugno dal generale e comandante regionale Nicola Altiero, dal generale e comandante provinciale Carlo Vita, dal colonnello e comandante nucleo Pef Ancona, Ciro Castelli, e dal tenente colonnello e comandante reparto operativo aeronavale Corrado Bianchi. Dal gennaio 2024 al maggio 2025, le Fiamme Gialle hanno individuato 324 evasori totali – imprenditori e lavoratori autonomi completamente sconosciuti al fisco – e scoperto 811 lavoratori in nero. Emersi anche cinque casi di evasione fiscale internazionale legati a stabili organizzazioni occulte e capitali detenuti illegalmente all’estero. I numeri parlano chiaro: 511 soggetti denunciati per reati tributari, di cui 14 arrestati. Sequestrati beni per oltre 420 milioni di euro, mentre sono state avanzate 173 proposte di cessazione di partite Iva.

Sul fronte del contrabbando, le operazioni hanno portato al sequestro di 152 tonnellate di tabacchi lavorati e alla denuncia di 12 persone. Significativi anche i risultati nella tutela della spesa pubblica: accertati contributi europei percepiti indebitamente per 29 milioni di euro e fondi nazionali per altri 66 milioni. «Attenzione spasmodica» al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come l’ha definita il comandante regionale Nicola Altiero, con particolare focus sui progetti finanziati con risorse Pnrr. «Nelle Marche abbiamo 130mila imprese, di cui il 99,4% sono piccole e medie – ha spiegato Altiero –. Solo 87 aziende superano i 250 addetti. Il network produttivo ha una sua specificità e chi controlla deve adeguarsi: massima tutela per gli imprenditori onesti, guerra aperta a chi persiste nell’illegalità». Sul fronte della criminalità organizzata, il comandante ha precisato che «non ci sono emergenze nelle Marche, ma la vigilanza resta alta. Da dieci anni la criminalità ha cambiato strategia: oggi non può esistere senza corruzione, e le Marche rappresentano un ambiente ideale per infiltrazioni».

In tema di riciclaggio, 40 interventi hanno portato alla denuncia di 138 persone (27 arrestate) e alla ricostruzione di operazioni illecite per 213 milioni di euro. Sequestrate oltre 1.100 kg di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, hashish e marijuana. Importante anche la lotta alla contraffazione: sequestrati 358 milioni di prodotti con falsa identificazione del made in Italy e 7,2 tonnellate di prodotti agroalimentari con marchi falsificati. La collaborazione con la Procura europea ha sviluppato 17 indagini con 69 responsabili denunciati e sequestri per oltre 11 milioni di euro. Lungo i 180 chilometri di costa marchigiana, il reparto aeronavale di Ancona ha garantito servizi di soccorso e sicurezza pubblica in coordinamento con i comandi provinciali.