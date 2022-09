Guardia di Finanza, cambio al vertice del gruppo di Ancona

ANCONA – Il Tenente Colonnello Silvano Melasecca è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, posto alle dipendenze del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, in sostituzione del Tenente Colonnello Fabrizio Marchetti che, dopo tre anni di intenso servizio nella città dorica, si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Comando Provinciale di Perugia.

L’Ufficiale partente nel periodo trascorso nel capoluogo marchigiano, dapprima presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria e successivamente presso il Gruppo, ha coordinato, tra l’altro, importanti indagini delegate dalla Procura della Repubblica in materia di frodi fiscali e di repressione e contrasto dei traffici illeciti nel Porto di Ancona.

Il Tenente Colonnello Silvano Melasecca, nato ad Atessa (CH) risiede a San Benedetto del Tronto, quarantanovenne, coniugato con due figlie, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze della sicurezza economico finanziaria e Scienze Politiche. Dopo la frequenza del corso di Accademia nel quinquennio 1996 – 2001, ha ricoperto numerosi incarichi in varie regioni, tra cui quello di Comandante della Tenenza di Pinerolo (TO), Comandante della Compagnia di San Benedetto del Tronto, ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pescara e Comandante del Nucleo Pef di Teramo. Nell’ultimo anno ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Provinciale di Ancona.

Il Gruppo svolge attività d’istituto nei confronti di determinate aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti, che insistono nel capoluogo dorico e nei Comuni di Numana, Sirolo e Camerano. Il Reparto è, inoltre, fortemente impegnato in compiti di vigilanza e contrasto ai traffici illeciti nel porto di Ancona. Oltre a ciò, coordina le attività della Compagnia Pronto Impiego alla sede e della Tenenza di Fabriano. Il Comandante Provinciale di Ancona, Gen. B. Claudio Bolognese, ha formulato ai due ufficiali l’auspicio di un proficuo lavoro ai fini del rispetto della legalità economico-finanziaria anche al fine di corrispondere pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di Finanza