Green pass a scuola: obbligo per docenti, Ata e studenti dell’università. Via agli sconti sui tamponi

L'obbligo della certificazione verde per la scuola scatterà dal 1° settembre. Per i docenti e gli Ata non in regola è prevista la sospensione dopo 5 giorni di assenza ingiustificata

ANCONA – Via libera nel Consiglio dei ministri all’obbligo del Green pass per docenti, personale Ata, universitari e per chi utilizza i trasporti a lunga percorrenza, come treni, aerei e navi. Le nuove regole, per trasporti e scuola, andranno in vigore dal 1° settembre. Dal 6 agosto invece è scattato l’obbligo della certificazione verde per palestre e piscine al chiuso, consumazione al tavolo di bar e ristoranti al chiuso, cinema, spettacoli, eventi, fiere, concorsi ed altre attività che si svolgono al chiuso o all’aperto e che sono a rischio assembramento.

Scuola e università

A settembre scuole e università riprenderanno le lezioni in presenza. Restano le regole per evitare la diffusione del virus, come l’obbligo di indossare la mascherina a partire dai bambini dai 6 anni in su, tranne quando si fa sport, e il distanziamento di almeno un metro.

Gli inseganti e il personale scolastico dovranno però avere il Green pass che si ottiene con la vaccinazione, anche solo una dose, con l’esito negativo di un tampone, eseguito nelle 48 ore precedenti, e con la guarigione dall’infezione Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Per i docenti e il personale Ata, non in regola con il pass, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata scatterà la sospensione dello stipendio. Obbligo di lasciapassare anche per i docenti e per il personale universitario, ma anche per gli studenti che frequentano gli Atenei.

Fino al 31 dicembre, i presidenti di Regione e i sindaci potranno disporre la chiusura delle scuole e l”attivazione della Dad, in zona rossa e arancione, in presenza di focolai o di particolare diffusione dei contagi.

Le verifiche sul possesso del pass, affidate ai dirigenti scolastici, verranno eseguite attraverso controlli a campione. Le sanzioni vedono la sospensione dal lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata e la sospensione della retribuzione.

Trasporti

Green pass obbligatorio anche per i trasporti a lunga percorrenza dal primo settembre fino al 31 dicembre per imbarcarsi a bordo di aerei, navi e traghetti, treni come Intercity, Intercity notte e Alta Velocità.

Obbligo della certificazione verde anche per gli autobus a lunga percorrenza, mentre il lasciapassare non serve per i trasporti pubblici locali e per i treni regionali. I controlli saranno eseguiti al momento di salire a bordo.

Test Covid, via agli sconti

Fra le novità introdotte fin da subito, la riduzione del costo dei test per verificare l’eventuale positività al virus. Riduzioni che interessano in maniera più cospicua la fascia dei minori, ma in parte anche il resto della popolazione.

I tamponi rapidi in farmacia avranno un costo di 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per il resto della popolazione. Le riduzioni resteranno valide fino alla fine di settembre.

Quarantena ridotta per i vaccinati

In caso di contatto con un positivo al Covid, la quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale, durerà sette giorni invece di dieci e terminerà dopo il tampone negativo.

È l’orientamento emerso dalla cabina di regia di governo sul Covid.