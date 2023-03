Grave incidente a Castelfidardo, ferito un centauro

CASTELFIDARDO – Grave incidente stamattina (24 marzo) in via Che Guevara a Castelfidardo. Una moto e un’auto si sono scontrate attorno alle 8 lungo quella strada alla periferia della città. Le condizioni del centauro sarebbero molto gravi. Sul posto è atterrato anche Icaro per trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un giovane fidardense di 24 anni. Trattato sul posto, è arrivato al nosocomio intubato.

Non chiara la dinamica dell’incidente, tuttora al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto con una pattuglia. A soccorrere il ragazzo l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica del 118 di Loreto. La circolazione è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.