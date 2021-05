È successo in via Albertini, davanti al nuovo punto vendita de Leroy Merlin. Il ferito è stato portato in ospedale dal l’eliambulanza

ANCONA – L’auto accartocciata e il conducente incastrato all’interno. Grave incidente alla Baraccola questa mattina, 12 maggio, in via Albertini. Una Renault è finita contro un mezzo pesante, all’altezza del punto vendita Leroy Merlin.



Dalle prime notizie sembrerebbe che la vettura, al cui volante c’era una donna, abbia tamponato il tir. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura che è stata estratta dal mezzo dai Vigili del Fuoco. Era rimasta incastrata. Sul posto l’eliambulanza del 118 che ha trasportato la ferita al Pronto Soccorso di Torrette. In via Albertini anche i Vigili urbani per i rilievi di rito.

La vettura e il tir coinvolti nell’incidente





(Servizio in aggiornamento)