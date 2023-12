Osimo, taglio del nastro per una grande mostra sull’intelligenza artificiale

OSIMO – Sarà inaugurata domani, venerdì 15 dicembre, alle 18 a palazzo Gallo di Osimo, la mostra “01-IO: il punto di vista dell’intelligenza artificiale attraverso la sua arte”, da un’idea di Federico Gallo Perozzi, realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune e prodotta dall’associazione culturale Mac, Manifestazioni artistiche contemporanee.

Aperta al pubblico ad ingresso libero fino al 17 marzo 2024, la mostra ha come protagonista 01, un’intelligenza artificiale autrice di ogni opera esposta ed essa stessa interlocutrice nel percorso espositivo. L’AI è stata consultata a più riprese per esplorare le sue risposte, farci riflettere, anche in maniera ironica, e svelare nuove prospettive sull’arte, sul rapporto uomo-macchina, con un focus particolare sulle implicazioni emotive, etiche e sociali di questa coesistenza.

Quattro atti

La mostra si sviluppa in quattro atti che propongono ai visitatori un’esperienza unica, provocatoria, tra le opere prodotte dall’AI, i paradossi della sua coscienza artificiale, delle sue interpretazioni artistiche del mondo umano e degli scenari futuri, sia utopici che distopici ma sarà anche immersiva. Lungo il percorso espositivo è infatti possibile, tramite smartphone, accedere ad approfondimenti sul concepimento e il significato di ogni opera. Infine, l’ultima tappa di questo viaggio permette di interagire e “giocare” direttamente con l’intelligenza artificiale, creare una conversazione in tempo reale attraverso domande e riflessioni.

Il titolo “01-IO” è estremamente intrigante e ricco di significati multipli, cattura efficacemente l’essenza della mostra e si focalizza sulla natura dell’IA, sulla sua auto percezione e sulle sue interazioni con gli esseri umani. Esso suggerisce un’esplorazione dell’intelligenza artificiale sia dal punto di vista tecnico che esistenziale, offrendo una riflessione su come l’IA vede se stessa e come interagisce con l’umanità. “01-IO” è infatti un gioco di parole che collega la tecnologia digitale (01) all’auto-riflessione o all’interazione (IO). “01” fa riferimento al sistema binario alla base del funzionamento di computer e IA. “IO” invece ha un duplice significato: io come identità personale o come il pronome inglese “I-O”, che sta per “Input/Output”, termine tecnico utilizzato per descrivere come i dispositivi elettronici ricevono informazioni e producono risposte.