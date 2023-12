La Giulietta di Enrico Mattei diventa auto storica con la certificazione del Club di Ancona

ANCONA – «Quello che sta per concludersi è stato un anno particolarmente impegnativo, abbiamo organizzato tanti eventi e la cosa si ripeterà anche nel 2024». A parlare è Franco Casamassima presidente del Club Auto Moto Storiche di Ancona che poi aggiunge: «Il 2023 ci ha visto alle prese con tante manifestazioni a cominciare dal congresso dedicato alla Porsche 911 che proprio nel 2023 ha festeggiato i 60 anni. Ad Ancona sono arrivate tante vetture monomarca anche da fuori regione poi esposte in piazza Roma. Sempre in piazza Roma abbiamo festeggiato la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con tanto di esibizione delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Tanti equipaggi hanno partecipato al Trofeo del Conero con il Memorial dedicato a Sauro Stacchi cosi come alla Coppa Città di Ancona. Per quello che riguarda l’aspetto sportivo assieme al Club di Senigallia e quello di Pesaro siamo stati organizzatori del Raid dell’Adriatico, molti soci hanno partecipato al Trofeo Marche con tanto di prova speciale ad Ancona e la finale a Marcelli evento questo organizzato con la Manovella del Fermano e la Scuderia Marche. Tra i tanti appuntamenti “Ancona in Moto” e l’esposizione a Sirolo con le modelle in stile anni cinquanta. Come da tradizione abbiamo festeggiato anche la Notte di San Lorenzo».

Nei giorni scorsi l’ultimo appuntamento la cena sociale con lo scambio degli auguri ma tra i tanti eventi anche quello di Matelica che ha visto il Club Auto Moto Storiche di Ancona ricordare la figura di Enrico Mattei: «E’ stato un evento che resterà nella storia del club anche per il fatto che proprio il nostro club ha certificato come auto storica la Giulietta appartenente ad Enrico Mattei che gli eredi hanno voluto restaurare e recuperare in modo integrale. Questa vettura è stata poi esposta alla Fiera delle auto storiche che si è tenuta a Bologna ed ha visto la presenza di Alberto Scuro presidente nazionale dell’Asi». Tanti i progetti per quello che riguarda il 2024: «A primavera avremo un evento a Genga, stiamo organizzando un convegno dedicato a Giotto Bizzarrini l’ideatore della Ferrari GTO macchine le cui quotazioni superano i 30 milioni di euro visti i pochi esemplari rimasti al mondo mentre per quello che riguarda il Raid dell’Adriatico i nostri equipaggi andranno in Albania e a Corfù. In calendario tanti altri eventi le cui date le stiamo decidendo in questi giorni. Ad Ancona ci è stato un cambio per quello che riguarda l’amministrazione comunale. Eravamo in sintonia con la vecchia giunta ma abbiamo trovato grande disponibilità da parte della nuova amministrazione comunale. Il sindaco è stato presente al convegno dedicato alla Porsche 911 mentre Giovanni Zinni vice sindaco ci ha onorato della sua presenza al Trofeo del Conero così come l’Assessore allo Sport Daniele Berardinelli».