Giro d’Italia, ecco come cambierà la viabilità ad Ancona

ANCONA- Il Giro d’Italia torna ad Ancona, seppur questa volta solamente di transito. Nella tappa numero undici, con partenza da Porto Sant’Elpidio e arrivo a Rimini in programma mercoledì 14 ottobre, la carovana composta dai ciclisti (e non solo) passerà per il capoluogo marchigiano toccando le zone dell’Aspio Terme e lo svincolo di Ancona Nord in direzione Falconara.

Il comandante della Polizia Municipale di Ancona Liliana Rovaldi ha spiegato cosa succederà dalle 13.10 alle 13.30 di mercoledì, orari interessati dal passaggio:

«Il gruppo entrerà nel territorio di Ancona all’altezza della rotatoria dell’Ikea e percorrerà tutta la statale fino ad arrivare alla Caffetteria, che è già zona falconarese. Quello che è un po’ particolare è l’orario, molto vicino all’uscita delle scuole e dei posti di lavoro. Dalle 12.15 saremo nelle nostre postazioni e quando avremo l’ok bloccheremo la circolazione».

Liliana Rovaldi, Comandante della Polizia Municipale di Ancona

Sui punti di presidio arriva un ulteriore chiarimento:

«Nessuna scuola è interessata direttamente dal percorso ma abbiamo provveduto ugualmente a sensibilizzarle tutte sul fatto che potrebbero esserci degli allungamenti d’orario per via del Giro d’Italia sulle strade. Abbiamo 83 punti di presidio tra Polizia Locale, Protezione Civile e Volontari. Inoltre potremo contare sul supporto delle altre forze dell’ordine come la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri».

In conclusione, come di consueto, si richiede collaborazione a tutta la cittadinanza: «Chiediamo a chi transita nelle zone interessate di fare strade alternative. Siamo fortunati, parlando di viabilità, che il Giro non entra propriamente nel tessuto cittadino. Dal nostro punto di vista bloccheremo completamente nelle zone elencate fin tanto che non sarà passata tutta la carovana. Solo quando ci verrà comunicato il fine corsa nel nostro tratto potremo riaprire tutto».