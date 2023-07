Tanti giovani di Falconara per il progetto “Ci sto? Affare fatica”: riqualificati sottopassi, servizi e arredi urbani

FALCONARA – Sottopassi, bagni pubblici e panchine tinteggiati e tirati a lucido: dietro gli interventi di manutenzione delle strutture per il mare, oltre alle maestranze comunali, ci sono anche gruppi di ragazzi che hanno aderito al progetto ‘Ci Sto? Affare Fatica’, finanziato grazie al contributo della Fondazione CariVerona per premiare i giovani che si dedicano al volontariato civico. Il primo gruppo, composto in prevalenza da ragazzi residenti a Falconara, tra i 16 e i 21 anni, si è messo al lavoro la settimana scorsa per tinteggiare tutti i bagni del mare e pulire il sottopasso di via Mameli.

Il secondo gruppo di 10 ragazzi, sempre falconaresi, si sta occupando della tinteggiatura del sottopasso pedonale del quartiere Villanova.

La prossima settimana si metterà all’opera un altro gruppo di 10 persone per tinteggiare tutte le panchine di via Bixio, piazza fratelli Bandiera e piazza Garibaldi.

I ragazzi sono coadiuvati dall’ufficio tecnico del Comune di Falconara.

Il progetto, attivato in tutta Italia, coinvolge i ragazzi durante il periodo estivo ed è rivolto a chi ha volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore.

Divisi in gruppi di dieci, svolgono piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate. Ciascun gruppo è accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto ‘tuttofare’ (handyman) che trasmette le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo.

Ogni iscritto partecipa al progetto per la durata di una settimana o più (in base alla disponibilità di posti). Le attività si svolgono tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, nel luogo che assegnato all’interno del rispettivo Comune di residenza.