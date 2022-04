Giovani atlete della LG2 Vallesina Twirling selezionate per l’European Cup in Spagna

Grande soddisfazione nel Team LG2 Vallesina Twirling per la qualificazione all’European Cup 2022 che si terrà il prossimo Luglio in Spagna. Già lo scorso dicembre nel corso del Campionato Nazionale Specialità Tecniche al Palarossini di Ancona sono state quattro le atlete qualificate per la competizione Europea, mentre le altre quattro si sono distinte nei Campionati Individuali a Squadre della Serie A che si sono tenuti sabato 26 e domenica 27 marzo sorso a Catalupa, in provincia di Torino.

Il 1^ Team Yunior il sabato ha vinto la qualificazione per la European Cup e insieme al 1^ Duo Youth hanno vinto la gara della domenica, un risultato di tutto rispetto dato che le ragazze uscivano da un periodo di malattie e infortuni vari. La concentrazione verso un recupero ottimale della squadra è l’obiettivo primario visto che chi vincerà due gare su tre rappresenterà l’Italia al mondiale che si svolgerà a Torino il prossimo agosto. Nelle categoria Individuali Free Style Youth si sono ben posizionate le atlete LG2 Sofia Caprini (4° posto), Serena Fiorentini (5° posto), Lucrezia Fiorentini (7° posto) e Ludovica Menghi (11° posto). Nota dolente da segnalare che Giulia Capitani a causa di un infortunio avuto domenica non ha potuto purtroppo eseguire il suo esercizio.

«Siamo molto fieri e orgogliosi di come si sono comportate le nostre ragazze – afferma il presidente LG2 Emanuele Ceccacci – nonostante non abbiano potuto allenarsi per dieci giorni a causa di influenze che le ha rese molto deboli e in qualche caso di infortunio che da molti mesi hanno compromesso le performance. Diciamo che è stata molto dura visto il valore tecnico delle grandi società del nord, ma l’orgoglio delle ragazze è stato come sempre grande e hanno tirato fuori tutte le forze rimaste».

Quella della LG2 Vallesina Twirling è una squadra conosciuta per la sua grande umiltà e il profondo senso di responsabilità, qualità indispensabili ora che è alla porte la 2^ gara nazionale di serie A, che si terrà in Sicilia dal 24 al 25 aprile, un appuntamento importante che occorrerà affrontate con tutte le ragazze in ottima forma fisica.

«È molto difficile per una piccola società come la nostra e per le famiglie affrontare trasferte così costose – continua il presidente Ceccacci – per questo ringraziamo a tutti quelli che vorranno contribuire a sostenere le spese con una sponsorizzazione perché gli investimenti nel loro futuro vengono ripagati con l’emozione unica di vederle crescere, entrare in campo e gareggiare con il cuore!».

Buon lavoro a tutte le atlete che a maggio avranno la loro 2^ gara di serie C e B!