Giornata regionale della lotta al gioco d’azzardo patologico: le iniziative dell’Ast Ancona

Incontri di prevenzione nelle scuole e nel pomeriggio, dalle alle 19, attività di educativa di strada con l’Informabus dell’Ambito di Ancona in Piazza Roma e laboratori artistici creativi in Corso Garibaldi 54

ANCONA – Lunedì 26 febbraio ricorre la giornata regionale della lotta al gioco d’azzardo patologico, istituita con Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017. Come accaduto negli anni passati, le iniziative che verranno istituite saranno l’occasione per una riflessione sul fenomeno da parte di tutti coloro che, in maniera diretta o indiretta, sono coinvolti nella questione.

L’obiettivo sarà informare la popolazione attraverso laboratori interattivi e di animazione con personale esperto in materia di prevenzione, nell’ascolto e nella cura sia delle problematiche di gioco d’azzardo, sia nel caso di forme di uso smodato dei dispositivi elettronici (telefoni, chat, videogiochi..).

Sono previsti in mattinata incontri di prevenzione presso alcune scuole del territorio, mentre, nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 19, verranno svolte attività di educativa di strada con l’Informabus dell’Ambito di Ancona in Piazza Roma e laboratori artistici creativi in Corso Garibaldi 54. La distribuzione di materiale informativo in tutte le sedi darà modo alla cittadinanza di avere notizie sui Servizi dell’AST Ancona deputati alla problematica.

Sarà anche l’occasione per rilanciare l’attività del Numero Verde Regionale (800-012277), attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 17.00.

Le varie iniziative sono svolte seguendo le indicazioni del Piano Regionale sul GAP (gioco di azzardo patologico) per il triennio 23/25, finanziato con un fondo specifico regionale. L’organizzazione e la pianificazione delle iniziative è a cura del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Ancona, coadiuvato dalla collaborazione con il Privato Sociale (COOSSMArche, Polo 9, Oikos) e gli Ambiti Territoriali Provinciali.