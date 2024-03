Giornata nazionale delle università, ecco cosa organizza la Politecnica delle Marche

ANCONA – Si celebra il 20 marzo, con il titolo “Università Svelate”, la Giornata nazionale delle Università, prima edizione dell’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori Italiani Crui, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.



L’Università Politecnica delle Marche partecipa all’iniziativa con un programma ricco di eventi che saranno rivolti alla comunità universitaria ma soprattutto alla cittadinanza. Si organizzeranno seminari, workshop, visite guidate a sedi, laboratori universitari, biblioteche, ci sarà anche una conferenza stampa e un concerto al Teatro Sperimentale di Ancona. “Università Svelate” vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro.



«L’istituzione della Giornata dell’Università ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del ruolo dell’Università come attrice fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio – afferma il rettore Gian Luca Gregori – rappresenta un’occasione importante per coinvolgere la cittadinanza proponendo momenti di incontro e dialogo, aprendo al pubblico i luoghi simbolo della vita universitaria, avvicinando un pubblico più o meno giovane e condividendo con le famiglie, le scuole, le realtà economiche e tutta la cittadinanza i risultati e le attività di ricerca del nostro Ateneo».



Università svelate, ecco il programma della Politecnica delle Marche



09.00-12.30 “Le scienze della Vita e dell’Ambiente incontrano i cittadini”

Attività di divulgazione per le scuole e visite alle infrastrutture di ricerca (laboratori/acquari)

c/o Dipartimento DiSVA Polo Monte Dago Ancona

Interverranno le docenti Stefania Gorbi e Stefania Puce della Facoltà di Scienze



09.30 -13.00 Viaggio nell’extravergine di oliva: dall’assaggio alla nutrizione, fino alla difesa della sua purezza e qualità

c/o Auditorium SAI – Sistemi Agricoli Innovativi, sede UNIVPM ad Ascoli Piceno.

Interverranno i docenti Paolo Lucci, Deborah Pacetti, Enrico Maria Lodolini della Facoltà di Agraria.

Prenota il tuo posto https://forms.office.com/e/guJ2DQ8mQH



11:00 SOUx – Scuola di Architettura per bambini

Conferenza stampa di lancio del progetto

c/o Centro giovani di Torrette di Ancona



15.00-17.00 “Promuovere e generare salute: l’importanza della prevenzione”

Seminario

c/o Nuovo Auditorium della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Ancona

Interverranno i docenti Mauro Silvestrini e Simona Luzzi della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prenota il tu posto https://forms.office.com/e/YpdtmTWkE3



17.30 Visita guidata ai luoghi di interesse e monumenti della Facoltà di Economia

a cura di docenti e personale della Facoltà di economia e del Prof. Marco Cucculelli, in qualità di vice-presidente della Fondazione “Giorgio Fuà”.

c/o Facoltà di Economia – Biblioteca – Fondazione “Giorgio Fuà” Ancona

Prenota il tuo posto https://forms.office.com/e/Dds0x46kna



18.00 – 19.00 Il brutto anatroccolo si è fatto cigno? Fincantieri 1959-2024

Conferenza, c/o Facoltà di Economia “G. Fuà”, Ancona

Interverrà il prof. Roberto Giulianelli, Docente di Storia Economica

Prenota il tuo posto https://forms.office.com/e/8FeUbCYuG1



18.00 Sogni. Visioni. Allucinazioni.

Concerto della Wunderkammer Orchestra. Il programma prevede la prima esecuzione italiana del monodramma “The Tell-Tale Heart” sul testo di Edgar Allan Poe e adattato da Carel Alphenaar.

c/o Teatro Sperimentale di Ancona.

