ANCONA- La sicurezza delle cure, tematica al centro della Giornata mondiale della sicurezza del paziente del 17 settembre, ha assunto un significato particolare nell’ambito dell’epidemia COVID-19 e si propone come valore di riferimento anche per il prossimo futuro.

Quest’anno il tema scelto dall’OMS è “l’assistenza materna e neonatale sicura”, un’area dell’assistenza sanitaria che necessita ancora oggi, a livello globale, di una particolare attenzione in termini di sicurezza alla luce del significativo impatto sullo stato di salute fisico e psichico a cui potrebbero essere esposti donne e neonati quando ricevono cure non adeguate.

Tra le varie azioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di effettuare il 17 settembre, vi è anche quella di illuminare di arancione gli Ospedali per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure.

In occasione di questa giornata, oltre all’illuminazione, l’ASUR ha organizzato anche un webinar, condotto da diversi professionisti che lavorano nelle strutture sanitarie che sarà trasmesso anche in diretta facebook alla pagina ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale dalle ore 15:00 per favorirne la massima divulgazione .