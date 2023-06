Giornata mondiale del rifugiato: ecco gli eventi ad Ancona

ANCONA – Martedì 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del rifugiato. Si tratta di un appuntamento annuale sancito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione, nel 951, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Onu e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza altrove.

Per celebrare la Giornata del Rifugiato anche quest’anno il Comune di Ancona ha realizzato, in stretta collaborazione con gli enti gestori del Progetto (Anolf Marche, Coos Marche, Polo 9, Vivere Verde onlus, Nuova Ricerca Agenzia Res, Cooperativa Lella 2001, Labirinto, Casa della Gioventù) e in condivisione con alcune Associazioni del territorio quali JA Italia, Unicef, Medici Senza Frontiere, Caritas -Santissima Annunziata, Refugees Welcome, TerzaVia, Unhcr, Ass. Malte, Amad, una serie di eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno alla Mole Vanvitelliana dal 20 al 24 giugno

Gli appuntamenti

Alla Mole, martedì 20 giugno, Sala della Polvere, ore 17 Saluti istituzionali Presentazione dei Progetti di Accoglienza SAI Ancona Città d’Asilo adulti e minori;

ore 17.30, presentazione della mostra videofotografica Multi Quotidiano a cura di Caterina Fattori – Progetto MSNA

ore 18 Da acqua e di terra. Migrazioni e altri movimenti conferenza con Stefano Allievi, sociologo delle migrazioni

ore 19:30 Intervento a cura dell’associazione Amad

ore 20 Aperitivo etnico.

Modera e cura la comunicazione Giacomo Giampieri, giornalista ÈTv Marche.

Presenti i banchetti informativi JA Italia – Unicef, Medici Senza Frontiere, Amnesty, Amad, Refugees Welcome, TerzaVia, Still I riseore 21. Infine, alla corte della mole, il concerto Anima Equal afrosoul – ingresso gratuito

Mercoledì 21 giugno. Al Lazzabaretto, ore 19.30, la tavola rotonda, “Esperienze di accoglienza in famiglia un nuovo modello di ospitalità per rifugiati, rifugiate e migranti” Intervengono le associazioni: AMAD, Caritas Ancona-Osimo, Refugees Welcome Italia, Terzavia modera Unhcr

Giovedì 22

Museo Omero; ore 18.30 Cross-Talk: incontri di narrazione tra attori e culture diverse per interpretare il presente Progetto europeo Opportunities – Programma Horizon 2020 a cura di Polo9. SALA DELLE POLVERI ore 19.30 Presentazione del libro Le cicatrici del porto sicuro Il Gruppo Marche Still I Rise incontra l’autore Soumaila Diawara, in collaborazione con Cooss Marche

venerdì 23

Sala delle polveri, ore 16.30 Presentazione del libro Donne d’Albania in Italia. Riflessioni, testimonianze, emozioni Incontro tra l’autore Rando Devole e le donne protagoniste di percorsi d’integrazione a cura dell’associazione ANOLF Marche e FAI CISL Marche. LAzzaBaretto, ore 19.30 ,Apericena e accompagnamento musicale con FAMILJA ILJAZI, Balkan Mediterranean Sounds. Arena Cinema Lazzaretto, ore 21,30 proiezione del film Gli orsi non esistono di Jafar Panahi a cura di Amnesty International

sabato 24

Magazzino Tabacchi, ore 18.30, Malte presenta Mille e Uno, Thausend und Eine, Thousend and One Laboratorio di elaborazione drammaturgica del gruppo di lavoro del progetto La Langue des Oiseaux: la migrazione tra metafore antiche e urgenze del presente.

LazzaBaretto, ore 19.30, con Riccardo Noury, portavoce nazionale Amnesty International Italia, presentazione del “Rapporto 2022-2023. La situazione dei diritti umani nel mondo” .

Arena Cinema Lazzaretto, ore 21.30, proiezione del film Trieste è bella di Notte confronto dibattito con la partecipazione di Riccardo Noury e Roberto Scaini, medico e operatore umanitario di MSF a cura di Amnesty International e Medici Senza Frontiere.