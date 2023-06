Giornata al mare a Portonovo con marijuana e hashish, sanzionati dalla Polizia

Per un giovane anche la denuncia per porto abusivo di armi: aveva nello zaino un coltello a farfalla di colore arancione e nero dalla lunghezza complessiva di 25 cm con lama di 10

ANCONA – Nella mattinata di ieri 18 giugno, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in località Portonovo, gli agenti della Squadra Volante procedevano al controllo di un gruppo di ragazzi i quali, scendendo dall’autobus proveniente dal centro città, vedendo le autovetture di servizio, assumevano un comportamento circospetto e indietreggiavano come per evitare un eventuale controllo. Due ragazzi, in particolare, cittadini italiani di 18 e 19 anni, si mostravano palesemente agitati, manifestando una certa insofferenza al controllo di Polizia.

A specifica domanda sull’eventuale possesso di sostanza stupefacente, il ragazzo diciottenne estraeva dal calzino della scarpa destra un involucro di plastica di colore nero contente un pezzo di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di 1,2 grammi. Il predetto veniva sanzionato per la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, mentre la predetta sostanza veniva sequestrata.

Gli agenti approfondivano il controllo relativo al ragazzo, sottoponendo lui e i suoi effetti personali ad ispezione, rinvenendo nello zaino portato al seguito un coltello a farfalla di colore arancione e nero dalla lunghezza complessiva di 25 cm con lama di 10 cm. L’arma veniva sequestrata e il giovane denunciato per porto abusivo di armi.

I poliziotti, poi chiedevano anche al ragazzo diciannovenne, se fosse in possesso di sostanza stupefacente, considerato che percepivano, standogli vicino, il forte odore acre classico della marijuana. Il predetto negava di essere in possesso di sostanza stupefacente.

Anche lui veniva sottoposto ad ispezione dagli agenti, che rinvenivano all’interno della tasca anteriore dello zaino che portava alle spalle un grinder in metallo contenente tabacco finemente tritato mischiato con sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Pertanto, anche il ragazzo diciannovenne veniva sanzionato per la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente e la predetta sostanza, del peso complessivo di 1 grammo, veniva sequestrata per i successivi esami forensi presso il locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.