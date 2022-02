Giornata Internazionale delle Malattie Rare, Palazzo delle Marche si colora di azzurro

Le persone affette da malattie rare sono circa 30 milioni in Europa, 300 milioni nel mondo, e solo per il 6% è disponibile una terapia

ANCONA – Lunedì 28 febbraio Palazzo delle Marche si colorerà di azzurro, verde e rosa per ricordare la 15ª edizione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare. Accogliendo l’invito del Coordinamento delle Commissioni consiliari per le politiche socio-sanitarie, la facciata della sede istituzionale dell’Assemblea legislativa sarà illuminata con i colori simbolici della comunità per aderire all’iniziativa “Global Chain of Lights”, promossa da Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare e Ministero della cultura.

Le persone affette da malattie rare sono circa 30 milioni in Europa, 300 milioni nel mondo, e solo per il 6% è disponibile una terapia. Obiettivo della ricorrenza è quello di incentivare la loro inclusione e partecipazione all’interno della società, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria, il supporto sociale e il mantenimento del posto di lavoro. Diritti recentemente sanciti anche dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che lo scorso dicembre ha approvato una risoluzione a tutela di questi malati e delle loro famiglie, per incoraggiare strategie nazionali e collaborazioni internazionali.