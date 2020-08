Giornata Internazionale della Gioventù, Coldiretti Marche: «1300 aziende agricole sono under 35»

In occasione della ricorrenza, l'associazione annuncia che gli Oskar Green 2020 si terranno presso l'Eremo dei Frati Bianchi, a Cupramontana: in gara 40 aziende marchigiane. Focus su imprenditoria giovanile

CUPRAMONTANA- Sarà l’Eremo dei Frati Bianchi a ospitare la fase regionale degli Oscar Green, il concorso organizzato da Coldiretti Giovani Impresa per accendere i riflettori sui giovani innovatori in agricoltura.

Lo rende noto Coldiretti Marche, nella Giornata Internazionale della Gioventù, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 12 agosto di ogni anno per evidenziare l’importanza della partecipazione dei giovani per lo sviluppo della società. E proprio i giovani sono i grandi protagonisti della rivoluzione agricola nelle nostre campagne.

Secondo i dati della Camera di Commercio delle Marche sono oltre 1300 le aziende agricole marchigiane che sono guidate da un under 35 che si è messo in gioco. Un fenomeno positivo che si contrappone a quello dei NEET, giovani che non studiano e non lavorano: circa il 16% dei marchigiani tra i 15 e i 34 anni. Dato cresciuto rispetto alle Marche prima della crisi economica: erano il 12,4% nel 2007.

Agli Oscar Green 2020 sono in gara ben 40 aziende da tutte le province marchigiane. Il premio, giunto alla sua 14esima edizione, accende i riflettori sull’imprenditoria giovanile che innova in campagna ma senza perdere di vista la tradizione. Sei categorie in concorso: “Impresa 4.Terra”, per la tecnologia, l’innovazione e la comunicazione; “Campagna Amica” per la promozione del Made in Italy attraverso la vendita diretta; “Sostenibilità”, per le buone pratiche di tutela dell’ambiente; “Fare rete”, per quelle aziende che hanno saputo creare legami lavorativi con l’agricoltura; “Noi per il sociale”, dedicato a quelle aziende aperte anche a progetti sociali con servizi dedicati alle fasce più deboli; “Creatività” che vuole premiare l’idea, l’innovazione di un prodotto. I vincitori delle rispettive categorie concorreranno poi alla fase nazionale.

I marchigiani da Oscar: le precedenti edizioni nazionali tra vittorie (in grassetto) e nomination

2009

Massimo Maffeo, azienda agricola Terra Grata, Montecarotto (an)

Finalista nella categoria “Stile e cultura d’impresa”



Patrizia Francioni, agriturismo Colle Regnano, Recanati (mc)

Finalista nella categoria “Energia per il futuro”

2011

Giorgio Poeta, azienda agricola Poeta, Fabriano (an)

Finalista nella categoria “In generation”

2012

Paolo Guglielmi, azienda agricola Il Lago nella Valle, Monte San Vito (an)

Finalista nella categoria “Non solo agricoltura”

Vivai Balestra, Grottammare (ap)

Finalista nella categoria “Stile e cultura d’impresa”

2013

Martina Buccolini, azienda agricola Si.Gi., Macerata

Vincitrice nella categoria “Esportare il territorio”

2014

Coop Oasicolori, Lamoli di Borgo Pace (pu)

Finalista nella categoria “In filiera”

2015

Alessandro Magagnini, florovivaio a Recanati (mc)

Finalista nella categoria “We green”

2016

Marika Socci, azienda Vitivinicola Socci, Castelplanio (an)

Finalista nella categoria “Impresa 2.Terra”

2017

Mattia Di Nicolò, azienda agricola Nuove Radici, Fermo

Finalista nella categoria “We Green”

2018

Jeffery Osoiwanlan, azienda agricola Fattoria di Campagna, Montecarotto (an)

Vincitore nella categoria “Noi per il sociale”

Sandra Quarantini, azienda agricola Color Off, Belvedere Ostrense (an)

Finalista nella categoria “Creatività”