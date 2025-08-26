Giornata del cane, il Questore di Ancona ringrazia i nuclei cinofili della polizia e i “colleghi a 4 zampe”

ANCONA – In occasione della “Giornata Mondiale del Cane”, che si celebra oggi 26 agosto, il questore di Ancona Capocasa esprime il proprio ringraziamento per l’instancabile lavoro svolto quotidianamente dai colleghi “a quattro zampe” della Squadra Cinofili della Questura di Ancona, con sede nel distaccamento di Falconara Marittima, ma la cui area di intervento interessa anche le altre province e regioni dell’Italia Centrale.
Incardinato nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Nucleo cinofili della Questura di Ancona si compone di diverse unità cinofile, costituite da un operatore della Polizia di Stato altamente qualificato e affiancato da un cane che, dopo accurate selezioni, riceve uno specifico addestramento.
Nell’ambito dell’attività di prevenzione, i cinofili della Polizia di Stato concorrono ai servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, musicali e politico-culturali, bonificando gli obiettivi sensibili, specialmente al fine di prevenire la commissione di azioni dolose nel corso di grandi eventi e visite di Alte personalità.
Sul versante dei servizi investigativi, essi partecipano invece alla ricerca e al sequestro di stupefacenti, esplosivi e armi, nonché all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare.
L’attività dei cinofili riscuote grande successo e apprezzamento anche da parte dei più piccoli, cui gli “amici a quattro zampe” della Questura di Ancona hanno fatto visita nei centri estivi organizzati su tutto il territorio provinciale.
In questa giornata simbolica, la Polizia di Stato «valorizza l’impegno dei fedeli colleghi “a quattro zampe”, il cui contributo, a supporto e potenziamento dell’operato umano, si rivela imprescindibile nell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali. La Polizia di Stato rinnova il messaggio posto a fondamento della campagna di sensibilizzazione “Se non ti porto non parto” contro l’abbandono degli animali, un atto crudele perseguibile penalmente».