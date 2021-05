Giornata dei bambini scomparsi, sono 616 nelle Marche: presidio della Polizia di Stato in piazza ad Ancona

Le specialità della Questura di Ancona si sono ritrovate per distribuire volantini ai cittadini con indicazioni su come agire in modo tempestivo di fronte a una scomparsa

ANCONA – Nella Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha voluto come sempre mostrare sensibilità e vicinanza alla collettività. Da questa mattina infatti, il personale della Squadra mobile, squadra anticrimine, della Polizia scientifica e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è sceso in piazza Roma ad Ancona, con un presidio per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dei bambini scomparsi.

L’iniziativa si ripete anche nel territorio dei Commissariati distaccati, essendo purtroppo un fenomeno trasversale che tocca tutte le realtà anche quelle apparentemente più tranquille come le Marche dove sono 616 i minori svaniti nel nulla.

I poliziotti distribuiscono volantini ai cittadini spiegando loro cosa dovrebbe essere fatto nell’immediatezza di una circostanza del genere, come agire in modo tempestivo ed efficace per muovere le squadre di ricerca. Una voce autorevole per una piaga che può colpire tutti, che si tratti di allontanamento volontario (come il caso di sabato scorso ad Ancona, per fortuna risolto subito, con il ritrovamento di una ragazzina di 14 anni sparita da casa mentre andava a scuola) o di veri e propri rapimenti. E ci torna alla mente il caso irrisolto del piccolo Sergio Isidori, sparito nel 1974 da Potenza Picena.

Nelle Marche negli ultimi quarant’anni sono scomparse più di 700 persone, tra minori, adulti e anziani. Lo ricorda l’associazione Penelope Marche in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, che ricorre in tutto il mondo il 25 maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei minori che scompaiono senza lasciare traccia. Proprio l’associazione Penelope Marche odv, presieduta dalla sorella di Sergio Isidori, Giorgia, ha consolidato la propria autonomia territoriale e a seguito di una modifica statutaria ha intrapreso un percorso autonomo più capillare nel territorio per stare accanto alle famiglie degli scomparsi.



Ad oggi la scomparsa di Sergio Isidori rimane tra i casi insoluti in Italia. Tra i casi di minori scomparsi l’associazione Penelope Marche odv ha seguito da vicino la vicenda di Cameyi Mosammet, 15 anni, scomparsa la mattina del 29 maggio 2010, da Ancona, i cui frammenti ossei sono stati ritrovati nel marzo 2018 nel cosiddetto “Pozzo degli orrori” a Porto Recanati (Macerata).

Penelope Marche Odv sta anche affiancando genitori vittime di sottrazione internazionale di minore, rapimento ad opera di un genitore che conduce illecitamente all’estero il minore, in alcuni casi, senza più darne notizia interrompendo qualsiasi contatto con l’altro genitore.

Una data, questa del 25 maggio, che ricorda la scomparsa del piccolo Etan Patz, 6 anni, rapito a New York il 25 maggio 1979 mentre si stava recando alla fermata dell’autobus per andare a scuola.

Dal totale delle denunce di scomparsa a livello nazionale si rileva che il 52,94% concerne la scomparsa di minori. Nelle Marche mancano all’appello 726 persone. Alla stessa data sono da rintracciare 616 minori tra cui 31 italiani e 585 stranieri. Sono 22 sono i cadaveri non identificati nella regione censiti al secondo semestre 2020.