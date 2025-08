Giorgia Meloni e Antonio Tajani ad Ancona: «Marche nella Zes» – VIDEO

Per Matteo Salvini «il centrodestra vincerà le elezioni nelle Marche non per l’inchiesta su Ricci ma per quello che abbiamo fatto in questi cinque anni»

ANCONA – Giorgia Meloni arriva ad Ancona e alza il velo sull’ingresso delle Marche e dell’Umbria nella Zes, la Zona economica speciale. La premier, giunta ad Ancona in elicottero per il convegno in cui il Governo ha parlato di sviluppo nelle Marche, ha annunciato l’approvazione in Consiglio dei ministri della norma che consente di allargare la Zona economica speciale anche alle Marche e all’Umbria. La Zes di cui parla Giorgia Meloni è la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, istituita il primo gennaio 2024, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. «La Zes sta dando straordinari risultati – ha spiegato Giorgia Meloni – e vogliamo allargarla alle regioni in transizione. E’ uno strumento molto efficace per attrarre investimenti, consente di avere un’autorizzazione unica per chi investe, porta vantaggi fiscali come il credito d’imposta, ha una governance che garantisce velocità. Uno strumento innovativo e efficiente per attrarre capitali e innovazione – ha detto ancora –, nella certezza che i marchigiani sapranno utilizzarlo al meglio con la loro creativa e visionaria concretezza».

La premier e il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sono stati accolti davanti all’auditorium Tamburi dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dal prefetto Maurizio Valiante, dal vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni e dal presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali. L’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è intervenuto in diretta video al convegno della Mole e ha dichiarato che «il centrodestra vincerà le elezioni nelle Marche non per l’inchiesta che riguarda Ricci di cui ci interessa men che zero» ma perché «in cinque anni abbiamo cambiato le Marche facendo quello che tanti altri non hanno fatto». Salvini ha anche annunciato che mercoledì prossimo ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina, «il ponte a campata unica più lungo al mondo, una pagina di storia».

Antonio Tajani, dal canto suo, ha spiegato che «il Governo è fortemente impegnato per valorizzare il territorio delle Marche con il corridoio Imec che partirà dall’India e attraverso Israele, entrerà in Mediterraneo per valorizzare questa parte di Europa. Terminerà a Trieste ma Ancona sarà uno dei porti più importanti da valorizzare». Il vicepresidente ha ricordato anche «la decisione del Governo di trasformare il Parco del Conero in parco nazionale», modifica che permetterà al territorio «di essere più valorizzato». Tajani ha annunciato anche che «entro la fine dell’anno sarà organizzata ad Ancona una riunione di tutti i direttori degli istituti italiani di cultura nel mondo, per rendere omaggio a Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti, dopo Dante Alighieri, del nostro Paese».