Giochi da tavolo, party games e tattici: un Natale di grandi idee a Falconara da Jumanji Games – VIDEO

FALCONARA – Nel coloratissimo mondo di Jumanji la parola d’ordine è “divertirsi”. Con il Natale alle porte e le idee per i regali sempre più confuse, arriva in nostro soccorso Jumanji Games, un piccolo mondo di giochi da tavolo, di società, party games e tattici. Nuovi, originali, divertenti da regalare, farsi regalare e condividere.

«Quest’anno – spiega il titolare Samuele Moschini – è arrivata una miriade di novità a cominciare da “Foxy”, un gioco di memoria, molto veloce e divertente per tutta la famiglia a“VuDù”, sempre pronto a farci fare quattro risate in compagnia». Torna di moda il Medioevo tra i giochi di ruolo e i puzzle? «In realtà il Medioevo non è mai svanito tra i giochi da tavolo e party games – continua –, sia il Medioevo normale che quello fantasy ha sempre affascinato».

L’attività, nata su idea e passione di Samuele Moschini più di un anno fa a Falconara in via Della Tecnica 29, si propone come un punto di riferimento su tutto il territorio per i giochi di società, un mondo divertente e colorato che fa aggregazione e riempie le serate casalinghe, specie durante le festività quando è così bello ritrovarsi e stare insieme. Jumanji Games con i suoi oltre 450 giochi, conquista davvero tutti. «I giochi da tavolo e di ruolo hanno il grande merito di creare aggregazione, inclusione. Si mettono insieme persone sconosciute che giocano insieme creando empatia, amicizie e legami. Questa credo che sia la parte più bella del gioco da tavolo e di società, le amicizie che si creano». Per venire incontro ai clienti per tutto il mese di dicembre il negozio sarà aperto anche di domenica. «Sì, abbiamo deciso di cambiare l’orario per venire incontro alle esigenze dei clienti e accompagnarli nella scelta del regalo perfetto – conclude Samuele Moschini –, per cui per tutto il mese di dicembre il negozio sarà aperto anche di domenica dalle ore 16 alle 20. Inoltre, per gli indecisi, c’è anche la possibilità di provare i giochi prima di acquistarli, proprio per trovare quello giusto da comprare e regalare». Dunque non resta che lasciarsi risucchiare da Jumanji e vivere le sue fantastiche avventure, tra eroi vecchi e nuovi, intriganti mondi e missioni speciali.

Passate parola, ma quella giusta: Jumanji!