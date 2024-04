Ginnastica, magico tris di Tommaso Brugnami agli Europei juniores di Rimini

Il diciassettenne di Monte San Vito, portacolori della Giovanile Ancona, ha conquistato l'oro nel corpo libero e negli anelli e l'argento al volteggio. Ora di nuovo in pedana per l'all around

ANCONA – Splendida affermazione dell’anconetano di Monte San Vito Tommaso Brugnami alle finali juniores degli Europei di ginnastica artistica maschile ancora in corso alla Fiera di Rimini. Il diciassettenne portacolori della Ginnastica Giovanile Ancona, che è anche capitano della nazionale juniores e che compirà diciotto anni il prossimo settembre, ha conquistato l’oro nel corpo libero e agli anelli, per poi “accontentarsi” dell’argento al volteggio. Prima Tommaso Brugnami ha superato tutta la concorrenza nel corpo libero, protagonista di un esercizio di grande spessore tecnico, salendo così sul primo gradino del podio davanti ai francesi Mansard e Moullec. Un’ora dopo Il talento allenato da Fabrizio Marcotullio è riuscito a vincere il suo secondo oro individuale, andando a centrare un magnifico bis agli anelli, attrezzo apparentemente meno nelle sue corde rispetto al quadrato e al volteggio. Una grande esecuzione gli ha permesso di conquistare la seconda medaglia d’oro del sabato, superando di misura l’inglese Langton e l’austriaco Lindpointner.

Al volteggio, attrezzo che lo scorso anno gli permise di laurearsi campione del mondo juniores, ha poi eseguito due salti di ottimo livello, ma l’inglese Scott s’è rivelato avversario davvero insuperabile, almeno nella circostanza, cosa che ha costretto Brugnami ad accontentarsi dell’argento, davanti allo spagnolo Kovacs. Piumino, come è stato soprannominato il portacolori della Ginnastica Giovanile Ancona, è nato ad Ascoli, ma vive a Monte San Vito, va a scuola al liceo scientifico Da Vinci di Jesi e si allena al PalaRossini di Ancona e a Fermo. Domani, domenica 28 aprile, a Rimini un’altra occasione nell’all around: chance ancora aperta per la giovane stella della ginnastica anconetana che ha il secondo miglior totale in qualifica, dietro a Mansard. A cercare di spingerlo verso un nuovo, grande risultato, ci saranno la sua famiglia, mamma Simona e papà Daniele, la nazionale, la Ginnastica Giovanile Ancona e i tanti appassionati di ginnastica anche oggi presenti in Fiera a Rimini a tifare Italia.