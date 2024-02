Gimbo Tamberi, stanotte lo show va in scena all’Nba All Star Celebrity Game

ANCONA – Stanotte tocca ancora a Gimbo: Gianmarco Tamberi, infatti, come due anni fa è stato invitato a partecipare al Celebrity Game, evento dell’All-Star Game dell’Nba. Il saltatore anconetano campione europeo, mondiale e olimpico in carica, prenderà dunque parte alla serata delle star, stavolta impegnato non a superare l’asticella ma a fare canestro e dare spettacolo, due cose che gli riescono altrettanto bene.

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano ma la passione, l’amore viscerale che Tamberi nutre per questo sport sin da quando era bambino, lo hanno portato a dire nuovamente di sì a questo «sogno»: era già accaduto nel febbraio 2022, quando Tamberi aveva chiuso il Celebrity Game in doppia-doppia, come si dice in gergo cestistico, cioè con più di dieci punti e altrettanti rimbalzi conquistati, conquistando gli Stati Uniti e gli spettatori con una spettacolare schiacciata. Ci riproverà nella notte italiana tra oggi e domani al Lucas Oil Stadium di Indianapolis (l’evento è fissato per venerdì 16 febbraio, negli States, ma da noi è già l’una di sabato mattina, ndr), sempre nell’All Star Celebrity Game stavolta edizione 2024.

«Sembra incredibile, ma è successo davvero – ha scritto Gianmarco Tamberi sulla sua pagina Instagram –. Dopo due anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino. Sogno che sembrava irrealizzabile, visto che avevo scelto una strada completamente diversa. Sarà una delle emozioni più forti della mia vita».

Le sue emozioni e le sue sensazioni per questa serata le ha spiegate anche ai microfoni di Sky Sport, che trasmetterà lo show stanotte: «Sono un appassionato di pallacanestro, adoro giocarci da quando ero piccolo, è una mia bellissima malattia. Questa seconda convocazione per me è un onore immenso, giocare nell’olimpo della pallacanestro e calcare il parquet dell’Nba è una di quelle cose che quando ho iniziato a fare atletica pensavo di non poter mai vivere. Due anni fa ero come un bambino in un parco giochi, non potevo certo rinunciare a una nuova convocazione, anche se il mio obiettivo resta quello di prepararmi al meglio per le Olimpiadi, per cui continuerò ad allenarmi».

Intanto darà spettacolo nuovamente, a Indianapolis, stanotte schierato nel team Stephen A, guidato da coach Stephen A. Smith, noto personaggio radiotelevisivo e giornalista sportivo americano, insieme a Metta World Peace, ex giocatore di numerose squadre di Nba tra cui Lakers e Knicks, ma anche a fianco al quarterback CJ Stroud degli Houston Texans. Squadre di stelle dello sport e dello spettacolo nella grande serata-show dell’Nba: una notte per abbracciare il suo pubblico di tutto il mondo e un’occasione da ricordare, per Gianmarco Tamberi, prima che il campione anconetano si tutti nuovamente negli allenamenti quotidiani in preparazione alle Olimpiadi di Parigi.