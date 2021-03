Gigantografia di Badiali nel palas a lui dedicato: tutti d’accordo. Presto i lavori

L'amministrazione ha dato il via libera. La soddisfazione del presidente del Gas Tarcisio Pacetti: «Orgogliosi del percorso fatto per onorare Gianfranco nel suo tempio»

FALCONARA – Badiali per sempre, presto una gigantografia dell’indimenticato pallavolista falconarese sarà affissa nella facciata esterna del palazzetto a lui dedicato. L’indiscrezione era circolata nelle scorse settimane, ma è negli ultimi giorni che ha preso consistenza: «Siamo estremamente orgogliosi del percorso fatto per onorare Gianfranco a casa sua, nel suo tempio».

La voce è quella di Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo Amici per lo Sport, che con la sua associazione è stato tra i promotori dell’iniziativa. Ovvero quella di installare un’immagine larga quasi 7 metri per 3,4 di altezza, progettata dal designer milanese Riccardo Menon, per ricordare l’atleta principe di Falconara, nel luogo-simbolo dove ha mosso i primi passi di una carriera meravigliosa, interrotta dalla prematura scomparsa nell’88, a 26 anni, a causa di un melanoma.

Pacetti, assieme agli altri volontari, ha sottoposto l’idea al Comune, ad alcuni sostenitori e alla famiglia di Gianfranco Badiali, che hanno da subito spostato il progetto che presto sarà realizzato. «Siamo davvero molto contenti che istituzioni e attività abbiano capito il messaggio che c’era dietro a questo evento: ricordare in eterno un pallavolista che ha fatto la storia della città. Per questo voglio ringraziare l’ente locale, tutto il direttivo del Gas, il Rotary Club Falconara, il Marine Work Sistem e il Gruppo Anonimo Castelferretti e Falconara per l’adesione e la compartecipazione all’installazione. Menziono anche la Volley Game, associazione sportiva che porta avanti la pallavolo maschile nel nostro territorio, che si è mostrata entusiasta per il progetto».

Sulle date ancora si sa poco: il Covid non consente di stabilire un cronoprogramma dei lavori certo. Però, l’amministrazione comunale, con una nota inviata al Gas, si è complimentata e si è detta favorevole nel cercare di stringere i tempi il più possibile. «Per quanto concerne il PalaBadiali e l’immagine che avete ideato e realizzato per la facciata esterna, accogliamo con piacere l’idea che troviamo centrata e idonea a migliorare l’aspetto esteriore dell’edificio oltre a onorare il ricordo di un nostro cittadino – scrivono il sindaco Stefania Signorini e l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi -. Sarà premura di questa amministrazione, non appena le norme sanitarie lo consentiranno, organizzare un incontro operativo per definire i dettagli tecnici».