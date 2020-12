Gieffe Cucine e Sedap Ufficio: partnership di successo

Da oltre 50 anni l'azienda di Camerano è promotrice del Made in Italy e attenta all'efficienza anche per le attività quotidiane come nel caso delle stampanti multifunzione

Gieffe Cucine da oltre 50 anni è promotore del Made in Italy applicato al mondo delle cucine. Oltre allo stile, al design, alla tradizione dell’eleganza e del più alto artigianato industriale, Gieffe Cucine si segnala anche per l’attenzione ai clienti e per l’efficienza nel servizio.

Per questo l’azienda di Camerano ha scelto Sedap Ufficio quale partner per l’installazione e la manutenzione delle stampanti multifunzione a disposizione dei 26 dipendenti.



«In Sedap – dice Simona Brandoni, impiegata amministrativa – abbiamo trovato proprio quello che cercavamo: disponibilità, qualità e tempestività del servizio, orientamento alla risoluzione delle problematiche tecniche che possono sorgere».



Da quasi due anni Gieffe Cucine e Sedap Ufficio vanno quindi a braccetto.

«Siamo tutti sempre molto impegnati nelle nostre attività soprattutto in questo momento storico così critico, ed aver constatato che il loro staff di tecnici della manutenzione è intervenuto in più occasioni nell’arco di pochissime ore, direi minuti, è molto rassicurante», ha aggiunto.

Gieffe Cucine guarda anche al futuro e alle soluzioni “green”. «È una tematica alla quale siamo sensibili per vocazione aziendale oltre che per inclinazione personale – conclude Simona Brandoni – e, anche da questo punto di vista, abbiamo riscontrato grande preparazione nello staff di Sedap. In futuro ne riparleremo e valuteremo le soluzioni adeguate alle nostre esigenze. Nessuno può dirsi insensibile al tema della riduzione della produzione di rifiuti speciali e di certo noi non lo siamo».