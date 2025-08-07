Gianmarco Tamberi: «Ci riprovo domenica in Germania», ma la priorità è Chiara

ANCONA – La prova di Gianmarco Tamberi ai campionati italiani di atletica di domenica scorsa ha lasciato delusi i suoi tanti fan. Il saltatore anconetano si è fermato a una misura decisamente lontana dai suoi standard, scatenando interrogativi sulla sua condizione attuale. Il risultato deludente potrebbe essere il frutto di una serata storta o delle conseguenze dei lunghi mesi di riabilitazione cui si è sottoposto in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La situazione personale del Gimbo nazionale aggiunge ulteriore complessità al quadro: insieme alla moglie Chiara sta per diventare padre, il tutto nel giro di un paio di settimane, un evento che naturalmente catalizza le sue energie emotive. Nonostante questo momento particolare della sua vita, il campione ha deciso di tornare in pedana già domenica prossima in Germania per cercare risposte concrete dopo la delusione di Caorle. Il campione olimpico ha ammesso che l’inizio di stagione si è rivelato ben più complicato del previsto.

«Non avevo aspettative, in effetti. Ho utilizzato lunghi mesi per recuperare bene il ginocchio in vista di Los Angeles. Ma saltare 2,12 non era neanche un’ipotesi. Facevo fatica a pensare di poter saltare 2,30, magari 2,20 o 2,25, ma tre errori a 2,16 non me li sarei proprio immaginati», ha dichiarato con evidente amarezza.

Il momento della delusione è stato particolarmente intenso per Tamberi, che ha vissuto sensazioni difficili da metabolizzare: «Emozioni pesanti, molto pesanti. In quei momenti ti vengono in testa mille domande, anche cose che razionalmente non hanno senso, quando sei così deluso, davanti a un risultato così inaspettato, ti fai domande che 24 ore dopo non ti fai più. Non è stata una gara andata male, piuttosto una gara che mi ha sbattuto in faccia una misura, 2.12, veramente molto destabilizzante». L’atleta ha chiarito le motivazioni della sua partecipazione alla manifestazione di Caorle, sottolineando come non fosse mosso dalla ricerca del titolo: «Non ho partecipato per vincere il titolo italiano, era più un gesto di rispetto per il movimento dell’atletica e del salto in alto, per i miei colleghi, che stanno facendo cose straordinarie, anche se sapevo di non avere una condizione ottimale».

La paternità e Chiara

Riguardo all’imminente paternità, Tamberi ha respinto l’idea che possa aver influenzato negativamente la sua prestazione, pur riconoscendo le priorità del momento. «La priorità in questo momento ce l’ha Chiara ed è giusto così, mancano due settimane al giorno più bello della nostra vita. Mi sono ripromesso di essere sempre a fianco a lei. Anche perché in passato lei è stata il mio continuo sostegno, nelle difficoltà delle gare, e adesso voglio essere io di sostegno a lei in questo momento. Ma sicuramente non è la ragione per cui ho saltato 2.12. A Caorle qualsiasi aspetto è andato male, e non può essere imputato alla mia scelta di stare vicino a lei».

L’attesa per l’arrivo della figlia sta comunque caratterizzando questo periodo della sua vita in modo particolare. «Fino a due mesi fa ero in uno stato di felicità enorme. Da quando è iniziato il percorso verso i Mondiali vivo anche lo stress fatto di alta intensità, di stanchezza che si accumula. Sarebbe stato più bello vivere la gravidanza di Chiara in un periodo senza stress e senza impegni».

I prossimi appuntamenti sportivi

Il programma agonistico di Tamberi subisce ora delle modifiche importanti. Inizialmente erano previste le gare del 16 agosto in Slesia e quella del 22 a Bruxelles, entrambe valide per la Diamond League, ma la débacle di Caorle ha spinto l’atleta a rivedere i suoi piani.

«Da calendario in programma c’erano la gara in Slesia e quella a Bruxelles. Ma la sera stessa di Caorle ho deciso di gareggiare di nuovo quanto prima. Dunque scenderò in pedana domenica in Germania. È chiaro che il mio programma è tutto in funzione di Chiara e della sua gravidanza».

Per quanto riguarda i Mondiali di Tokyo, Tamberi mantiene un approccio pragmatico ma determinato. La sua strategia di investire la prima parte dell’anno nel recupero fisico in vista di Los Angeles deve ora fare i conti con la realtà della condizione attuale, e dei risultati che ne conseguono. «Ho voluto utilizzare la prima parte dell’anno per curarmi in prospettiva Los Angeles, poi pensando ad allenarmi per capire se posso portare a casa una medaglia a Tokyo. Se mi rendessi conto che al momento valgo il 2,12 di Caorle, allora dovrei riprendere in mano tutto e capire se ha senso spingere sull’acceleratore. E prendere in considerazione che quest’anno sia stato utilizzato per guarire il ginocchio nel modo migliore».