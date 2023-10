Generazione Stem, appuntamento all’UnivPM

ANCONA – Venerdì 20 ottobre 2023 dalle 9:00 alle 12:30 presso l’Aula Magna di Agraria, nel Polo Didattico Scientifico di Monte Dago ad Ancona, si svolgerà la prima edizione di Generazione Stem UnivPM. L’obiettivo dell’evento è raccontare la bellezza della ricerca nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e far avvicinare le ragazze e i ragazzi a questi ambiti fin dal primo biennio della scuola superiore.



«La scelta di voci femminili del mondo della scienza, che parlino alle giovani generazioni, è un tratto distintivo e fondamentale dell’iniziativa – afferma il Rettore prof. Gian Luca Gregori – per avvicinare le ragazze alle discipline STEM, troppo spesso considerate appannaggio esclusivo della componente maschile. Va in questa direzione l’erogazione di borse di studio, con l’obiettivo di agevolare le studentesse ad iscriversi a corsi di laurea STEM, oltre all’organizzazione di attività di orientamento estive, con il programma “Stem in Ancona”, rivolte alle giovani generazioni. Innovazione, cambiamento tecnologico e istruzione sono passi fondamentali – conclude il Rettore – per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e ragazze».



Proprio in questa ottica, la prima parte dell’evento ospiterà l’intervento di Edwige Pezzulli, astrofisica e comunicatrice scientifica nota a livello nazionale, e di tre giovani ricercatrici UnivPM Chiara Giosuè, Silvia Illuminati e Laura Screpanti che racconteranno alle studentesse e agli studenti presenti la passione per la loro attività e qual è stato il percorso che hanno seguito per conseguire i loro obiettivi.



La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata ad una serie di laboratori in cui le classi sperimenteranno attivamente e direttamente le attività di ricerca nelle discipline STEM.



Edwige Pezzulli è Assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, autrice di laboratori didattici e curatrice di progetti di intersezione tra scienza, società e questioni di genere. Si occupa di programmi di allargamento delle conoscenze che coinvolgono i più giovani e le persone recluse in carcere. Collabora con la Rai come autrice e conduttrice di Superquark+ e diversi programmi di Rai Cultura, come “Scienziate”. È una delle fondatrici di WeSTEAM, una rete di scienziate impegnate nella promozione di una scienza plurale e inclusiva. La scienza, infatti, è un soggetto collettivo, un bene comune dato dalla somma di saperi e conoscenze che è importante non soltanto produrre, ma anche redistribuire.