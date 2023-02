Il Gambero rosso premia la cremeria Pincini di Ancona: «È una delle migliori gelaterie d’Italia»

ANCONA – A distanza di un anno dall’ultima incursione del Gambero rosso ad Ancona, torna l’ambito premio per una cremeria dorica. A ricevere il cono della prestigiosa guida culinaria del Gambero rosso è la cremeria Pincini, che conta nel capoluogo ben due punti vendita: uno in via Tavernelle (nell’omonimo quartiere) e uno in corso Mazzini.

La gelateria è dunque una delle migliori d’Italia. Fiero del riconoscimento il titolare, Luca Pincini. Un’avventura nata quasi casualmente per lui, che non proviene da una famiglia di gelatai: «Mi ha sempre affascinato questo mondo e sono contento che il nostro impegno per la qualità sia stato ripagato con questo premio. Ho scoperto del cono del Gambero rosso grazie a una mail nella mia casella di posta elettronica. L’ho aperta ed ho letto: è stato tutto inaspettato».

Luca Pincini, titolare della cremeria premiata (fonte Facebook)

Le incursioni degli ispettori – per così dire – del Gambero rosso avvengono, come di consueto, in incognito: entrano nel bar o nella gelateria, scelgono il prodotto da testare, assaggiano e valutano la qualità del prodotto, ma anche del servizio.

«A Tavernelle – racconta Pincini – abbiamo aperto nel 2017, mentre il negozio del centro, in corso Mazzini, è nato dopo il primo lockdown». La saracinesca, qui, si è alzata a fine maggio del 2020. «Avremmo dovuto aprire a marzo, ma la pandemia ci ha colto di sorpresa. Ora, la situazione è cambiata, ma a pesare sono inflazione e caro prezzi. Con gli aumenti delle materie prime – glissa – bisogna fare i conti tutti i giorni, però andiamo avanti».

La cremeria è rinomata per le deliziose granite estive, ma anche per i tanti gusti di gelato: dal croccantino al rum, al gusto desiderio, senza dimenticare la nocciola Igp.