Ancona, Galleria Dorica sotto la lente dei poliziotti di prossimità: 82 le persone identificate e controllate

ANCONA – È di 82 persone controllate e identificate il bilancio dei controlli eseguiti nella giornata di ieri dai poliziotti della Questura di Ancona, dedicati al servizio antidegrado. Gli agenti hanno passato al setaccio la Galleria Dorica, in pieno centro storico di Ancona, in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei titolari dei locali che si trovano nell’area.

I poliziotti di prossimità, che attenzionano il cuore del capoluogo marchigiano, come zona a rischio degrado, hanno presidiato l’area per tutto il pomeriggio. I nominativi delle persone sono oggetto di analisi da parte della Divisione Anticrimine, fa sapere la Questura di Ancona in una nota stampa, per valutare eventuali provvedimenti di competenza del questore.

Gli agenti delle Volanti, nel pomeriggio di ieri, hanno invece rintracciato una donna polacca senza fissa dimora e con precedenti di polizia per droga e resistenza a pubblico ufficiale, nei pressi di Largo Fiera della pesca, alla quale è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona, emesso dal questore di Ancona.

La donna è stata messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che le ha notificato il provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale per motivi di ordine pubblico.