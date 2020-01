Ancona, Galleria Baldì: al via intervento di manutenzione

ANCONA – Al via interventi di manutenzione nella galleria Baldì. Dopo la caduta di pezzi di calcestruzzo dalla volta del tunnel situato sull’Asse, nel tratto che procede in direzione Baraccola, avvenuta il 15 gennaio scorso, l’assessore Stefano Foresi ha annunciato l’imminente avvio della manutenzione.

La galleria verrà chiusa alla viabilità martedì 21 gennaio a partire dalle ore 21 fino alle 7 di mercoledì 22 gennaio per consentire ai tecnici del Comune di Ancona e all’azienda incaricata con l’accordo quadro per l’Ambito 3, di intervenire sui giunti per effettuare il controllo e il picchettamento in tutta l’arcata. Nei mesi successivi verrà eseguito anche il trattamento anticorrosivo.

L’asse sarà chiuso allo svincolo delle Grazie, ma sarà percorribile in direzione Baraccola dallo svincolo di Tavernelle dopo la chiesa del Pozzetto. La manutenzione interesserà il giorno successivo anche la galleria attigua che procede in direzione centro.

Ma l’assessore fa sapere che nei prossimi giorni verranno eseguiti anche altri lavori di manutenzione: «Sistemeremo il percorso pedonale in via Lauro Rossi, metteremo in sicurezza il marciapiede che dalla farmacia porta al capolinea dei bus a Tavernelle. Stiamo programmando anche interventi negli altri ambiti: in via Colombo sistemeremo il cedimento dell’asfalto lato Marina Militare, mentre al Pinocchio, davanti alla farmacia, procederemo alla sistemazione dell’asfalto e del passaggio pedonale».

Nel frattempo scadrà il 2 febbraio la gara d’appalto da 460 mila euro per la manutenzione del viadotto della Ricostruzione, del ponte Guerini, del bypass della Palombella e delle altre gallerie dell’Asse. Una serie di interventi che renderà più sicura la circolazione per gli automobilisti, ma anche per i pedoni.

E sulla questione degli attraversamenti pedonali, dopo il tragico investimento avvenuto il 13 gennaio scorso in via Conca a Torrette, in cui è morto un anziano 81enne travolto da un’auto, l’assessore Foresi precisa: «Puntiamo ad accelerare al massimo i tempi di realizzazione del sovrappasso, in collaborazione con la direzione degli Ospedali Riuniti di Ancona. Siamo già al progetto definitivo, entro l’anno contiamo di far partire i lavori dopo la gara d’appalto».