G7 Salute ad Ancona: ecco le novità per la sosta in città

ANCONA – L’amministrazione comunale dorica prosegue nell’organizzazione necessaria per garantire lo svolgimento del G7 Salute, che vedrà Ancona al centro dell’attenzione internazionale. Oggi, 24 settembre, sono stati messi a punto, in adempimento al dispositivo sulla sicurezza, una serie di provvedimenti relativi alla sosta che si rendono necessari dalle 19 di martedì 8 ottobre fino alle 16 del giorno 11 ottobre.

A partire dalle 19 del giorno antecedente l’inizio del G7 Salute, cioè martedì 8 ottobre, nelle seguenti vie è stato istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, fino alle ore 16 di venerdì 11 ottobre: Via Marconi (da Largo Borgo Pio a Via XXIX Settembre), Via Mamiani e Largo Borgo Pio. Per tutto il periodo sopraindicato i residenti (muniti di regolare permesso sosta) in queste tre vie potranno parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio degli Archi il quale, a seguito di un confronto avviato nelle precedenti settimane con l’Amministrazione comunale, ha riservato 250 posti per gli aventi diritto.

Sempre con validità dalle 19 di martedì 8 ottobre alle 16 di venerdì 11 ottobre, è stato istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, nelle seguenti vie: Via XXIX Settembre, Via Rupi di XXIX Settembre, Piazza della Repubblica, Scalo Vittorio Emanuele, Largo Sacramento, Via Cialdini (fino uscita parcheggio Traiano), Via della Loggia, Vicolo degli Aranci, Via Bonda, Via della Catena, Largo della Dogana, Piazza Santa Maria, Via Saffi (da L.go Dogana fino a Vicolo della Serpe), Vicolo Foschi, Vicolo della Serpe, Lungomare Vanvitelli (anche tratto senza sbocco – ingresso anfiteatro) e Piazza Dante Alighieri.

I residenti in queste vie potranno parcheggiare da via Giovanni XXIII a salire (Piazza Stracca, Piazzale Duomo e zone limitrofe), sempre rimanendo all’interno delle zone regolamentate, ovvero all’interno degli stalli blu.

«Specifichiamo che il trasporto pubblico verrà regolarmente svolto secondo il piano autunnale in vigore e che i mezzi percorreranno via Mamiani anziché via Marconi. L’Istituto scolastico Leonardo Da Vinci non subirà alcuna interruzione dell’attività perché situato prima del blocco di controllo. Nei prossimi giorni queste informazioni saranno veicolate attraverso le affissioni nelle zone interessate, anche in lingua inglese e nelle lingue delle maggiori etnie presenti», spiega l’amministrazione dorica.