Futsal, l’U19 nazionale del Cus Ancona a mister Alessio Santilli

ANCONA- Alessio Santilli sarà l’allenatore del Cus Ancona Under 19 di calcio a 5. L’allenatore guiderà i giovani anconetani nel prossimo campionato nazionale dopo aver ben figurato in Under17.

«Per prima cosa intendo ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data – ha esordito Santilli – Portare l’intero gruppo dell’Under 17 a disputare questo campionato per il sottoscritto è motivo di grande soddisfazione. Una gioia che mi sento di condividere con questi ragazzi con i quali lo scorso anno abbiamo vinto il campionato e la Coppa Marche di categoria. Stiamo insieme da due anni ed è giunto il momento di spiccare il volo e misurarci in un campionato difficile come l’Under 19 nazionale».

Poi, sulla squadra in fase di allestimento: «Il nostro sarà un gruppo molto giovane con ragazzi nati tra il 2002 e il 2003. Potrà mancarci un pizzico di esperienza ma sono convinto che il livello tecnico non sarà un problema. Molti di questi ragazzi arrivati a disputare questo campionato Under 19 avranno la possibilità di mettersi in vetrina per tre stagioni e questo la dice lunga sull’età media di questo Cus Ancona».