Futsal, lo Stilcasa Costruzioni Falconara torna in campo. Arriva la VIP

È il 24 marzo il giorno cerchiato in rosso per lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Si torna in campo per la 19esima giornata di campionato di questa Serie A, al Palabadiali arriverà la VIP C5

FALCONARA – Quella di domenica 24 marzo sarà una gara decisamente importante per lo Stilcasa Costrzuzioni Falconara di mister Giulia Domenichetti. A quattro giornate dal termine, vincere con la VIP, squadra padovana attualmente al settimo posto in piena zona playoff, è una chance da non perdere per provare a insidiare la seconda piazza occupata dal Tikitaka Futsal ad una sola lunghezza di distanza. Come ci arriva il Falconara? Due vittorie di fila (contro Lamezia e Pelleterie) condite da otto reti complessive fatte e una sola subita. Un buon bottino anche se oramai l’ultima sfida risale a circa un mese fa, più precisamente al 25 febbraio.

La VIP, dall’altra parte, arriva al Palabadiali sicuramente più fervida dopo il passaggio del turno in Coppa ottenuto, nel derby, il 10 marzo contro l’Audace Verona. Partita finita 4-4 al PalaSport San Martino di Padova ma che in virtù del risultato dell’andata, finita 1-0, vede le patavine di mister Giorgi passare il turno e raggiungere proprio il Falconara alle “Final Eight”. Tornando al campionato, un girone fa finì 2-2 tra la VIP e il Falconara. Risultato che combacia nel secondo e ultimo pareggio fin qua delle “citizens”. Un motivo in più per cercare di portare via i tre punti che significherebbero anche la nona vittoria consecutiva oltre che il decimo risultato su dieci tra le mura biancoblu. Un occhio, per forza di cose, sarà rivolto anche alla sfida in contemporanea tra TikiTaka e Atletico Foligno. Fischio d’inizio dunque programmato alle 18 al Palabadiali di Falconara.