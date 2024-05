Futsal, Stilcasa Costruzioni Falconara-VIP: secondo atto

L'appuntamento per Gara-2 è previsto il 10 maggio al Palabadiali di Falconara. Allo Stilcasa basta una vittoria per accedere alle semifinali

FALCONARA – Stilcasa Costruzioni Falconara-VIP, è già tempo di gara-2. Le citizens, dopo la vittoria per 7 a 5 in trasferta al Palasport di San Martino di Lupari (PD), si preparano ad ospitare, al Palabadiali, la VIP per il secondo atto di questi quarti di finale Playoff Scudetto. L’appuntamento è fissato venerdì, 10 maggio, alle ore 19. La partita sarà visibile in diretta su Futsal TV.

Un sorriso, ma tanta sofferenza. Così il Falconara è rimasto dopo gara-1. Una vittoria ottenuta dopo aver speso tanto, dopo aver rincorso il punteggio, dopo aver rischiato di passare in svantaggio ai tempi supplementari su un tiro libero parato da Sestari e dopo essersi aggrappato a Sara Boutimah nel finale. Un successo sofferto, sì, ma che comunque concede un grande vantaggio. Già da dopodomani, infatti, le biancoblù avranno in mano il match point per accedere alla semifinale Scudetto. D’altro canto, dovranno stare molto attente alla possibile, anzi sicura, reazione della VIP che in caso di risultato a Falconara rimanderebbe il discorso qualificazione a gara-3, sempre al Palabadiali. Un fattore, quello di giocare in casa, che ha sempre portato bene alle ragazze guidate da Giulia Domenichetti e che è stato ottenuto grazie al miglior piazzamento in regular season (Falconara secondo, Vip settima). Prima, durante e dopo la partita, la tifoseria delle citizens realizzerà una raccolta fondi destinata ad aiutare la ricostruzione a Rio Grande do Sul.

Questi, invece, gli altri scontri: Bitonto-Kick Off, GTM Montesilvano-Femminile Molfetta, Tikitaka Futsal-Yougo Lazio.

DATE E REGOLAMENTO – Questi i quarti di finale in cui si gioca al meglio delle tre con l’obbligo di avere un vincitore. In caso di parità nei 40 minuti regolari, sono previsti due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i rigori. Sempre alle 19.00, sempre al Palabadiali, Gara-2 è prevista per il 10 maggio mentre l’eventuale gara-3 il 12 maggio. Per le semifinali il meccanismo non cambia. Le date sono previste per: gara-1 il 25 maggio, gara-2 il 30 maggio, eventuale gara-3 per il 1 giugno.